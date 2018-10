El fin de cambio de hora en la UE, posiblemente en 2020

Viena (EuroEFE).- Dos días después de que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) hayan vuelo a retrasar sus relojes para volver al horario de invierno, los líderes comuniarios abrieron este lunes, en la ciudad austríaca de Graz, su primer debate político sobre la posible supresión del cambio de hora, un objetivo en el que coincide la mayoría de los 28 miembros, aunque según afirmó la presidencia austríaca del club requerirá más de un año de preparación.

"Hoy trabajaremos intensamente para abolir el cambio de horario", dijo el ministro austríaco de Transporte e Infraestructura, Norbert Hofer, en declaraciones a la prensa poco antes de iniciarse una reunión informal del consejo de titulares del sector en Graz.

¿Horario de verano o de invierno? ¿Cuándo?

Hofer, que preside el encuentro, reconoció que "la mayoría coincide en el objetivo", aunque hay divergencias "en cuanto a cuándo cambiamos y a qué horario cambiamos".

Así, con respecto a la posible fecha de la entrada en vigor de la medida, se mostró escéptico de que pueda ser en 2019, como se plantea en la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE).

Indicó que varios Estados son "reticentes" a adoptar la abolición ya el próximo año, sobre todo por problemas de preparación técnica en varios sectores, como el del tráfico aéreo, donde las aerolíneas han advertido de que requerirían "al menos 18 meses" de preparación técnica preliminar.

