El fin de cambio de hora en la UE, posiblemente en 2021

Viena (EuroEFE).- Dos días después de que los ciudadanos de la Unión Europea (UE) hayan vuelo a retrasar sus relojes para volver al horario de invierno, la presidencia austríaca de la UE ha propuesto este lunes retrasar a 2021 la posible abolición del cambio de horario, tras constatar que muchos Estados miembros consideran necesario un periodo más prolongado de preparación técnica que el previsto inicialmente por Bruselas.

"Hemos propuesto que nos demos un poco más de tiempo", dijo el ministro austríaco de Transporte e Infraestructura, Norbert Hofer, en una rueda de prensa en la ciudad austríaca de Graz, donde este lunes y mañana se celebra un consejo informal de titulares del sector.

The press conference with @norbertghofer & @Bulc_EU has just started. Watch live here: https://t.co/Wh1XNwdsBh #eu2018at #TTE #clockchange pic.twitter.com/L7gfBoDu7Y

Hofer precisó que, tras la discusión sobre este tema que tuvo lugar esta mañana, se propuso el año 2021 como fecha para suprimir el cambio de hora que cuenta con "un amplio apoyo" entre "los Veintiocho".

Solo tres socios han mostrado cierta reticencia a la medida: Reino Unido, Polonia y Suecia, según el ministro austríaco.

La propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) era que el domingo 31 de marzo de 2019 fuera la última vez que en la UE se procediera a cambiar la hora.

Hofer indicó que sobre todo algunos sectores han advertido que requerirán más tiempo para adaptarse a la modificación prevista, y resaltó en este contexto el sector del tráfico aéreo y el de los sistemas informáticos.

Más tiempo para parar los relojes

Otra propuesta es que la CE nombre una persona coordinadora para buscar armonizar al máximo la posible solución para "alcanzar un consenso amplio".

Tanto el ministro austríaco como la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, resaltaron su esperanza en lograr este diciembre, durante el próximo consejo de Transporte, un consenso sobre el calendario para introducir la medida.

Good discussion on: End the clock change proposal at informal TTE council. Broad support for coordinated steps, based on good analysis, public consultations, benefits for citizens & business. Commission ready to coordinate pic.twitter.com/lRw2WdagbY