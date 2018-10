Más gasto en el último presupuesto británico antes del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El ministro de Economía británico, Philip Hammond, ha anunciado un incremento moderado en el gasto público antes del “brexit” que pretende poner “fin a la austeridad”. Así lo refleja su último proyecto de Presupuesto de Estado, que se ejecutará con carácter previo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para el próximo 29 de marzo de 2019. La propuesta, presentada en la Cámara de los Comunes, se votará el próximo jueves.

El ministro británico asegura que esta medida, que pretende poner fin a los recortes iniciados tras la crisis crediticia de 2008, dará comienzo a una “nueva era” en la historia económica del país.

Today I presented my Budget to Parliament. It shows the hard work of the British people is paying off: our careful fiscal management and solid economic recovery means that austerity is coming to an end. Read my full speech here: https://t.co/Klsovq2pgA #Budget2018