La CE prepara el informe previo al procedimiento por déficit a Italia

Bruselas/Roma (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) prepara ya el informe sobre el déficit y la deuda italianos necesario para decidir si abre un procedimiento por exceso de déficit, para lo que ha pedido a Roma información sobre los factores que podrían justificar su desvío.

Un portavoz del Ejecutivo comunitario confirmó este lunes que la Comisión envió este lunes una carta a las autoridades italianas en la que les "invita a presentar cualquier factor que en su opinión sea relevante para evaluar su situación fiscal", en referencia a una misiva publicada ayer por el Gobierno italiano.

"Es un paso estándar en el proceso para preparar el informe conforme al artículo 126 (3) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", dijo el portavoz.

Roma tiene hasta el 13 de noviembre para remitir esta respuesta, el mismo plazo con que cuenta para enviar un borrador de presupuesto revisado para 2019 después de que la Comisión rechazase el que le había remitido por suponer un incumplimiento particularmente serio de las normas comunitarias.

"Tendremos en cuenta la respuesta a esta carta y el borrador de presupuesto revisado antes de dar ningún paso", señaló el portavoz de la Comisión.

El citado informe se elabora cuando la Comisión detecta que un país no respeta los criterios europeos que marcan que el déficit público debe estar por debajo del 3 % del PIB y la deuda por debajo del 60 % del PIB.

Si la evaluación, tras tener en cuenta todos los factores relevantes alegados por el país, determina que efectivamente existe un incumplimiento, la Comisión puede abrir un procedimiento por déficit excesivo que en última instancia puede conllevar sanciones.

Incumplimiento especialmente grave

En el pasado la Comisión ya ha elaborado estos informes para Italia, la última vez en mayo de 2018 tras constatar que no cumplía con los criterios de reducción de la deuda pública.

A pesar de ello, entonces el Ejecutivo comunitario concluyó que Italia cumplió las normas en 2017 y no era necesario abrir un procedimiento tras tener en cuenta los factores relevantes alegados por Roma, en particular, el hecho de que cumplía en general con las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Sin embargo, la Comisión señala ahora en su carta al Gobierno italiano que el incumplimiento particularmente grave que contempla su borrador para 2019 supone un "cambio sustancial" de dichos factores relevantes y "justifica" un nuevo informe.

El Ministerio de Finanzas italiano avanzó ayer que enviará dentro de plazo a Bruselas una repuesta "a la luz de la cual se justificará la trayectoria de descenso del ratio de deuda con respecto al PIB indicada en el borrador".

Esta se tendrá en cuenta para la elaboración del informe, que después servirá de base para decidir sobre la apertura del procedimiento por déficit.

Segundo aviso

La institución comunitaria envió este miércoles una segunda carta al Gobierno italiano, en la que destacaba la “vulnerabilidad crucial” de la deuda pública italiana y ha sido publicada por el Ministerio de Economía de Italia en su página web, donde explica brevemente que el Ejecutivo italiano, formado por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, responderá a Bruselas en los tiempos previstos.

La CE, en una decisión sin precedentes, rechazó la pasada semana el borrador presupuestario de Italia después de confirmar que el Gobierno de Roma no tiene intención de modificar sus cuentas, que prevén un déficit del 2,4 % del producto interior bruto (PIB) y que incumplen las normas comunitarias.

"Por primera vez la Comisión está obligada a pedir a un país de la eurozona que revise su plan presupuestario", afirmó el pasado 23 de octubre el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa tras la reunión del colegio de comisarios en el que se abordó la cuestión.

Dombrovskis explicó que las clarificaciones aportadas por el Ejecutivo de Roma "no fueron convincentes" para cambiar su conclusión de que hay un "incumplimiento particularmente grave" de las recomendaciones que Bruselas hizo al país.

With regret, @EU_Commission has no alternative but to request #Italy to revise its draft budget plan for 2019. We are entrusted by Member States to uphold mutual commitments and common interest of the euro area. This is our duty. My press remarks: https://t.co/unIkxY30AC pic.twitter.com/UyXaSuFzOh