Los Veintisiete se posicionan sobre contingentes arancelarios tras el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea acordaron su posición sobre los contingentes arancelarios que se aplicarán una vez el Reino Unido haya abandonado la UE, un paso necesario para mantener los compromisos con los socios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que aún deberá pactarse con la Eurocámara.

Los embajadores de los Estados miembros decidieron el esquema de aranceles que a continuación tendrán que negociar con los eurodiputados para que pueda convertirse en ley comunitaria, señaló el Consejo de la UE en un comunicado.

Tariff rate quotas for EU27: EU ambassadors agree on the Council's position



Press release: https://t.co/FcQHDfmLXU#BrexitPreparedness