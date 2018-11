"El euro y Maastricht son para siempre", según Juncker

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recordó este jueves los veinticinco años de la firma del tratado de Maastricht, que dio inicio a la Unión Europea actual y a la moneda única.

"El euro y yo mismo somos los únicos supervivientes del tratado de Maastricht. Lo considero un éxito histórico. Compartir la misma moneda significa también compartir el mismo destino. El euro y Maastricht son para siempre", dijo el líder del Ejecutivo comunitario, de 65 años.

Juncker fue signatario del tratado de Maastricht como primer ministro de Luxemburgo. El veterano político europeo también estuvo estrechamente vinculado al proyecto de la moneda única durante años como presidente del Eurogrupo.

"Standing before this new Treaty, I sensed that this might be the most important thing I would ever sign." @JunckerEU recently shared his memories on signing the Treaty of Maastricht https://t.co/JtSPYFfFBy pic.twitter.com/ZBL8t69679