El negociador europeo del brexit desmiente un acuerdo sobre servicios financieros

Bruselas (EuroEFE).- El negociador europeo para el brexit, Michel Barnier, desmintió que se haya alcanzado un acuerdo entre Bruselas y Londres en el capítulo de servicios financieros, como publicaba el diario británico "The Times" citando a fuentes del Gobierno de la primera ministra británica Theresa May.

"Equivocados artículos de prensa sobre el brexit y los servicios financieros. Recordatorio: la UE dará algunas equivalencias en algunos servicios financieros individuales con la salida. Como con otros terceros países, la UE está preparada para un diálogo de regulación con el Reino Unido con todo respeto a la autonomía de ambas partes", dijo Barnier el jueves 1/11/2018.

Misleading press articles today on #Brexit & financial services. Reminder: EU may grant and withdraw equivalence in some financial services autonomously. As with other 3rd countries, EU ready to have close regulatory dialogue with UK in full respect for autonomy of both parties.