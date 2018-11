May asegura a empresarios europeos que habrá acuerdo de "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, trasladó este jueves a un grupo de empresarios europeos su confianza en que Londres y Bruselas lograrán alcanzar un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Entre los directivos que se reunieron con la jefa de Gobierno en su residencia oficial de Downing Street se encontraban los españoles José-María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

Chancellor: I have already allocated £2.2bn to departments for Brexit preparations. And in the Autumn Budget last year I set aside a further £1.5bn to be allocated in 2019-20. Today I am increasing that sum to £2bn… #Budget2018 pic.twitter.com/PXNYPrGPCj

May aseguró que ha habido un "buen progreso" en las negociaciones hasta ahora y que el 95 % de las condiciones de salida del bloque comunitario están ya acordadas, informó tras el encuentro un portavoz de Downing Street.

My thanks to the European Roundtable of Industrialists for our meeting today. Good discussion with biz leaders from Sweden to Spain, across everything from pharmaceuticals to transport. Strong support for our plan to secure a deal so business continues to thrive after Brexit.