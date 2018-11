El Eurogrupo pide a Italia que cambie su presupuesto

Bruselas (EuroEFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona instaron a Italia a que coopere con la Comisión Europea (CE) y remita un presupuesto revisado para 2019 que cumpla con las normas comunitarias, tal y como ha pedido el Ejecutivo comunitario.

"Esperamos que Italia y la CE entablen un diálogo abierto y constructivo y que Italia coopere estrechamente con la Comisión en la preparación de un plan presupuestario revisado que esté en línea con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento", dijeron en un comunicado emitido al término de una reunión centrada en las cuentas del país transalpino.

Los ministros afirmaron que están de acuerdo con la evaluación hecha por la CE, que en una decisión sin precedentes dio a Italia de plazo hasta el 13 de noviembre para enviarle un borrador presupuestario para 2019 revisado tras constatar que el remitido por el Gobierno de Roma incumple claramente el ajuste exigido por Bruselas.

Subrayaron, además, que para mantener un crecimiento económico "duradero y sostenible" y para el buen funcionamiento de la eurozona es "requisito previo" que los países tengan unas finanzas públicas sólidas y que estas se coordinen en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En este sentido, incidieron en que la reducción de la deuda pública y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios es "parte integral" de estas normas.

"Esperamos que Italia sea capaz de garantizar que el borrador de presupuesto cumple con las normas europeas. Es importante porque compartimos una moneda única (...) y para la estabilidad de toda la eurozona", dijo el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en una rueda de prensa tras la reunión.

Centeno confió en que el diálogo desemboque en una respuesta italiana que permita "tranquilizar" a los socios europeos y los mercados financieros.

