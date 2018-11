La derecha elige a su candidato a la Comisión Europea en Helsinki

Helsinki (EuroEFE).- Los miembros del Partido Popular Europeo (PPE) se reúnen este miércoles y jueves en Helsinki para elegir entre el alemán Manfred Weber y el finlandés Alexander Stubb a su candidato para presidir la Comisión Europea tras los comicios a la Eurocámara del 26 de mayo de 2019.

Weber (46 años), líder del grupo parlamentario popular en la Eurocámara, es el preferido de la mayoría de los miembros de la familia popular europea, aunque Stubb (50 años) tiene en su haber experiencia ejecutiva, ya que ha ha sido primer ministro en Finlandia.

Ambos contendientes celebrarán este miércoles, en el marco del Congreso del PPE, un debate para defender sus candidaturas, apenas unas horas antes de la votación, prevista para el jueves por la tarde.

El elegido será quien obtenga mayoría absoluta entre el voto de los 734 delegados (sin contar abstenciones). En caso de empate, podrían producirse variar rondas de votación, aunque diversas fuentes señalaron a Efe la asimetría de apoyos a favor del político alemán.

Manfred Weber parte como favorito

Weber, bávaro y de la CSU, fue el primero en anunciar su candidatura y cuenta con el apoyo esencial de la canciller alemana, Ángela Merkel.

También le respaldan el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani; Forza Italia, de Silvio Berlusconi; y el Partido Popular (PP) español de Pablo Casado.

Weber, europeísta y democristiano, no quiere que se le considere como "el candidato de Merkel", sino como un candidato puramente europeo, una estrategia que no facilitará el hecho de que hable alemán e inglés pero no francés, una de las lenguas de trabajo en Bruselas.

Que la canciller pudiera optar en el último momento a algún puesto en Bruselas, una opción que por ahora descarta, también complicaría el camino a la presidencia de la CE a Weber.

Alexander Stubb cuenta con experiencia en puestos ejecutivos

Stubb, que también ha sido titular de Finanzas y de Exteriores, destacó en su presentación precisamente su experiencia en puestos ejecutivos, un currículum del que Weber carece.

El finlandés ha marcado en sus intervenciones públicas distancias ideológicas con el bávaro. "Weber está más en el centro derecha, mientras yo estoy más en el centro izquierda liberal", ha declarado.

Good evening folks. The @EPP asked us to do a two minute introductory video. Thanks for the music to Samu Haber and my friends at @SunriseAveBand. Thanks to my mate @Ekapekka for the production. Hope it puts you all in a good mood for the evening. #RT appreciated. pic.twitter.com/W8f7DqpcFA — Alexander Stubb (@alexstubb) 5 de noviembre de 2018

Ambos se han mantenido firmes contra el socio más incómodo del PPE, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a quien el conjunto de la familia política pide que no se aleje de los valores europeos.

Aunque la elección de candidato común del PPE se respetó tras las europeas de 2014 con Jean-Claude Juncker, este método de elección previa del candidato a presidente de la CE no está previsto en los tratados y queda a discreción del Consejo Europeo, siempre que le dé luz verde final el pleno de la Eurocámara.

Por Lara Malvesí (edición: Piedad Viñas)

Para saber más:

►Weber confirma que quiere ser el candidato del PPE a sustituir a Juncker

►El ministro finlandés de Economía quiere ser el sucesor de Juncker