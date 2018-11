Los liberales europeos preparan en Madrid las elecciones de 2019

Bruselas (EuroEFE).- Casi un millar de dirigentes liberales de la Unión Europea (UE) celebrarán en Madrid del 8 al 10 de noviembre su reunión anual, con la que empezarán a diseñar el futuro de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y a prepararse para las elecciones europeas de mayo de 2019.

