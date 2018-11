España intensifica su área comercial de cara al "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Gobierno español está "intensificando" el trabajo para preparar al área comercial de cara a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aseguró la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, en Londres.

Maroto reconoció, durante una conferencia de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países, que preferiría que el "brexit" no hubiera ocurrido.

Maroto subrayó que la labor de su cartera ahora se centra en "poner en marcha los mecanismos que minimicen la incertidumbre" que genera este proceso a las empresas.

Solo un 34% de las empresas españolas tienen un plan de contingencia para el escenario de una salida sin acuerdo

La política socialista lamentó que tan solo un 34 % de las empresas españolas cuenten con un plan de contingencia en el caso de que Londres y Bruselas no logren llegar a un acuerdo de salida y apeló a la "responsabilidad" para estar preparados para "cualquier escenario".

Maroto indicó que el ritmo de las negociaciones no se está produciendo como le "gustaría" y que, de momento, "todos los escenarios están abiertos", también el de "no acuerdo, con importantes implicaciones" para las firmas españolas.

Como medidas de cara a esa preparación, la ministra destacó una campaña de "divulgación de material informativo" sobre el "brexit" que tendrá como receptor principal las pymes, que se encuentran "más alejadas en la búsqueda de soluciones".

También adelantó que en los próximos días se abrirá una página web también en ese sentido e informó de que el Ejecutivo está "articulando una propuesta normativa para poder tomar decisiones".

"El objetivo único que nos mueve es que sea cual sea el futuro, las empresas se puedan seguir beneficiando de las oportunidades de ambos mercados", sostuvo.

May confía en encontrar una solución para la frontera de Irlanda del Norte

Mientras tanto, el gobierno británico busca contra reloj una solución para el "brexit" que satisfaga a la Unión Europea.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, declaró este martes a sus ministros que confía en hallar una solución para el delicado problema de la frontera de Irlanda del Norte, un asunto en el que debe contentar a los más euroescépticos de su partido y cumplir las condiciones de Bruselas.

May se reunió en su despacho oficial de Downing Street con los principales miembros de su gabinete, en el que existe una facción crítica con el rumbo que han seguido hasta ahora las negociaciones sobre del "brexit", y les trasladó que confía en cerrar un pacto "lo antes posible", aunque no "a cualquier precio".

El principal punto de fricción continúa siendo la cláusula de seguridad que exige la Unión Europea para asegurar que Irlanda del Norte permanece integrada en las estructuras comunitarias mientras Londres y Bruselas no acuerden un nuevo pacto comercial, lo que podría demorarse años, a fin de que nunca se levante una frontera entre las dos Irlandas.

Dublín ha recalcado que no aceptará ningún arreglo que permita a Londres retirarse de forma unilateral de ese mecanismo de seguridad, mientras que los conservadores británicos más euroescépticos rechazan cualquier escenario en el que el Reino Unido quede atado indefinidamente a la unión aduanera europea.

El punto medio con el que May aspira a desencallar las negociaciones es un sistema de revisión de esa cláusula que permita al Reino Unido y la UE evaluar de forma bilateral si el mecanismo debe mantenerse en vigor cierto tiempo después del "brexit".

El primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar, se mostró abierto a contemplar un compromiso de esa naturaleza.

Bruselas mantiene abierta la posibilidad de convocar una cumbre extraordinaria en noviembre para rubricar un pacto si el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, considera que se han hecho "progresos decisivos" en las negociaciones.

El "caos" del brexit eleva el apoyo a la independencia de Escocia, según SNP

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna en Escocia, afirmó hoy que el "caos y la desesperación" que acarreará la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) está elevando el número de ciudadanos que apoya la independencia de la región.

El vicepresidente del SNP, Keith Brown, precisó que la gestión del Gobierno británico de las negociaciones sobre el "brexit" está contribuyendo a ensanchar la base en favor de la secesión.

"A medida que continúa el caos y la desesperación debido al manejo del 'brexit' por parte de Westminster, cada vez más personas se sienten atraídas por las oportunidades y la esperanza en el futuro que ofrece la independencia", señaló.

Brown hizo estas declaraciones tras publicarse una encuesta realizada por la firma Survation para la cadena Channel 4, que revela que más de un tercio de los escoceses votaría por la independencia tras la salida británica del club comunitario, prevista para el 29 de marzo de 2019.

Estos datos aplicados a los resultados del referéndum que Escocia ya celebró en 2014, en el que la permanencia en el Reino Unido ganó por un 55 % frente a un 45 %, darían lugar, según los analistas, a que el apoyo a la independencia se situase en el 51,39 % frente al 48,61 %.

Por Paula Baena Velasco, Guillermo Ximenis y Remei Calabuig (edición: Catalina Guerrero)

