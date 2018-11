Los liberales europeos preparan en Madrid su "hoja de ruta" para las elecciones al PE

Madrid (EuroEFE).- La Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) celebra a partir de este jueves y hasta el domingo en Madrid el congreso anual en el que fijará su estrategia para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo.

Lo hará en el denominado "Manifiesto electoral europeo", un documento en el que plasmará su posición en cuestiones muy diversas, como medio ambiente o inmigración, avanzaron fuentes del partido.

The working group for the #ALDEmanifesto & resolutions is in full swing Voting for the manifesto will be on Saturday. Stay tuned! pic.twitter.com/yulzFwe6wY

Hace meses que se trabaja en ese texto para establecer "una posición común", según las fuentes, que precisaron además que en este congreso no se elegirá candidato del partido para la presidencia de la Comisión Europea.

A diferencia del Partido Popular Europeo (PPE) y de los socialdemócratas, que tienen ya sus candidatos, los liberales tienen de plazo hasta el primero de febrero para elegir al suyo.

La formación política española Ciudadanos es la anfitriona de esta cita, a la que asisten más de mil delegados de los 60 partidos de toda Europa que forman parte de ALDE.

European liberals are at the #ALDECongress in Madrid In our #EP2019 manifesto we will push for freedom , opportunity & prosperity , to break down barriers that divide us. We'll fight against those who want instability & nationalism. Join us to #fightlikealiberal pic.twitter.com/njnQvsQ51c