Nueva dimisión en el gabinete de May por desacuerdos con el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, suma una nueva dimisión en su gabinete debido a desacuerdos por el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), al irse el secretario de Estado de Transporte, Jo Johnson, hermano del ex ministro de Exteriores Boris Johnson.

Jo Johnson afirmó en un comunicado que apoyar el acuerdo de salida que Londres y Bruselas "están finalizando" sería "un terrible error", y defendió que es el momento de permitir que los ciudadanos vuelvan a votar para "confirmar la decisión de abandonar la Unión Europea" y, si vuelven a elegir esa opción, "darles a ellos la última palabra" sobre si es conveniente salir con el pacto que quiere firmar May o bien romper con la UE sin un acuerdo.

With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq

Su hermano Boris, que dimitió en julio como jefe del Foreign Office, también por su desacuerdo sobre el "brexit", expresó a través de Twitter su "admiración sin límites" por su decisión.

Boris, que defendió el "brexit" antes del referéndum de 2016, y Jo, que apostó por la permanencia en la UE, están ahora "unidos por la consternación, ante la indefendible posición del Reino Unido", afirmó el exjefe de la diplomacia británica.

Boundless admiration as ever for my brother Jo. We may not have agreed about brexit but we are united in dismay at the intellectually and politically indefensible of the UK position 1/2 https://t.co/QI4tMpLecc