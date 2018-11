Los liberales europeos piden un frente común contra populismo y nacionalismo

Madrid (EuroEFE).- La Alianza de Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), con la formación española Ciudadanos como anfitrión del congreso anual que este sábado clausura en Madrid, defendió la creación de una "plataforma transnacional" para evitar el avance de las fuerzas nacionalistas y populistas en Europa.

ALDE, "junto con otras fuerzas políticas proeuropeas", defiende la construcción de "un partido transversal, una plataforma transnacional" con vistas a aprovechar la oportunidad que plantean las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de mayo para "evitar que prevalezca la xenofobia y las fuerzas nacionalistas y populistas".

Así se recoge en una resolución, presentada por Ciudadanos y aprobada hoy al término del congreso anual en el que los liberales lanzaron su estrategia para las elecciones a la Eurocámara.

ALDE recuerda en el texto su defensa de una Europa "basada en los principios liberales fundamentales de libertad, democracia, imperio de la ley, derechos humanos y solidaridad".

Destaca además la importancia de trabajar, junto con otras fuerzas políticas progresistas, para "redefinir" los fundamentos para "una Europa soberana, unida y democrática", y oponerse "a los políticos autoritarios" y a sus acciones contra la libertad de prensa, los derechos individuales o las minorías.

Los liberales defienden este tipo de medidas tras constatar que "la xenofobia y la autocracia se están extendiendo por toda Europa" y están ganando terreno en elecciones nacionales, regionales y locales.

Las fuerzas que apoyan "estas ideologías extremistas" están dañando la democracia y la libertad, y están amenazando los valores del proyecto europeo, añaden.

Además de en esta resolución, el partido de los liberales europeos ha dejado patente durante todo el congreso su rechazo al auge de cualquier tipo de extremismo o nacionalismo, y su firme disposición a frenar estos fenómenos en las elecciones al PE.

"Tenemos que ganar a nacionalistas y populistas en toda Europa", dijo el presidente del grupo parlamentario liberal, el belga Guy Verhofstadt, en una intervención en la que arremetió contra los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) por mantener en sus filas al primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

"Mientras el señor Orbán siga formando parte de su club, han perdido toda autoridad moral para gobernar Europa", subrayó Verhofstadt.

En el mismo sentido, el líder de Ciudadanos, pidió unión y defendió "una alianza de centristas y liberales europeos para derrotar a los verdaderos adversarios nacionalistas y populistas".

El congreso de ALDE se cerrará con la aprobación del llamado "Manifiesto electoral europeo", un documento en el que plasmasu estrategia electoral y su posición en cuestiones muy diversas, como medio ambiente o inmigración.

