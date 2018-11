Elogio al multilateralismo en el centenario del Armisticio

París (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este domingo que la defensa del multilateralismo es una de las lecciones de la Primera Guerra Mundial y contrapuso las virtudes del patriotismo al nacionalismo.

"El patriotismo es justo lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo lo traiciona", afirmó Macron en un discurso ante cerca de 70 jefes Estado y de Gobierno durante la ceremonia de conmemoración del centenario del armisticio de la Gran Guerra en el Arco del Triunfo de París, entre los que estaban el estadounidense Donald Trump y el ruso Vládimir Putin..

Celebró el patriotismo de quienes combatieron en esa contienda, detrás del cual había una "visión de Francia como nación generosa, portadora de valores universales" y dijo que fueron "esos valores los que hacían su fuerza, porque guiaban sus corazones".

"La lección de la Gran Guerra -argumentó- no puede ser el rencor de un pueblo contra otro, ni tampoco el olvido del pasado", sino más bien los intentos que hubo después de 1918 para construir la paz con "las primeras cooperaciones internacionales".

La UE, un ejemplo de amistad entre los pueblos

Por eso, apostó por "un mundo en el que la amistad entre los pueblos le pueda al ardor guerrero", y en el que "las instancias y los foros permitan a los enemigos de ayer establecer el diálogo".

"Eso se llama en nuestro continente la amistad forjada entre Alemania y Francia (...). Eso se llama la Unión Europea, una unión libremente consentida nunca vista en la historia, que nos libra de guerras civiles. Eso se llama la Organización de Naciones Unidas, garante de un espíritu de cooperación para defender los bienes comunes de un mundo cuyo destino está indisolublemente unido".

Macron hizo notar que al final de la Primera Guerra Mundial, la construcción de todas esas instituciones multilaterales fue barrida: "La humillación, el espíritu de revancha, la crisis económica y moral, alimentaron el ascenso del nacionalismo y del totalitarismo".

Combatir los "antiguos demonios" de los nacionalismos

Y advirtió de que en la actualidad vuelven a aparecer "los antiguos demonios" y que "la historia amenaza con reanudar su pasado trágico".

Así que recordó a los dirigentes que le escuchaban su "inmensa responsabilidad" para evitarlo.

"Juntos podemos conjurar esas amenazas que son el espectro del cambio climático, la pobreza, el hambre, la enfermedad, las desigualdades y la ignorancia. Hemos empezado esta lucha y la podemos ganar. Continuemos porque la victoria es posible", dijo.

El presidente francés terminó su discurso con un "¡viva la paz y la amistad entre los pueblos!" y un "¡viva Francia!".

Francia y Alemania reafirman su amistad un siglo después de la Gran Guerra

Un siglo después del final de la Primera Guerra Mundial, Francia y Alemania sellaron la alianza que les une hoy día con un acto de gran carga simbólica en el mismo lugar en que las potencias aliadas y los alemanes acordaron acallar las armas.

Lo que en 1918 fue un encuentro entre vencedores y vencidos ha cambiado de naturaleza hasta el punto de convertirse en una de las sociedades más consolidadas del mundo actual.

Así lo demostraron el viernes, entre gestos de afección y complicidad, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, que se convirtió en la primera mandataria de ese país que visita el lugar.

La ceremonia celebrada en el Memorial del Armisticio en Compiègne (al norte de París) fue un contrapunto a la tensión que se respiró horas antes en la entrevista que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Macron en el Elíseo.

Macron y Trump chocan en París por los planes sobre la defensa europea

Un polémico tuit que Trump lanzó nada más aterrizar en París, en la noche del viernes, sentó las bases del desencuentro.

"El presidente francés Macron acaba de proponer que Europa construya su propio ejército para protegerse a sí misma de EE.UU., China y Rusia. Muy insultante, pero ¡quizás Europa debería primero pagar su parte equitativa de la OTAN, que EE.UU. subvenciona enormemente!", escribió.

