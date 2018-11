El presidente de Rumanía no ve a su país preparado para encabezar la UE

Viena (EuroEFE).- El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, no cree que su país esté preparado para asumir el próximo 1 de enero la presidencia semestral de la Unión Europea (UE) por culpa del Gobierno socialdemócrata, del que pidió su dimisión.

"Mi opinión es que no estamos preparados para algo así", aseguró el jefe del Estado durante un encuentro con alcaldes celebrado este lunes.

Iohannis explicó que hace algunas semanas aún pensaba que el país podría asumir esa tarea, pero denunció que desde entonces la situación ha empeorado.

"Ya no sabemos quiénes son responsables en el Gobierno. La gente que debería ocuparse está dimitiendo o está siendo sustituida", declaró.

El jefe del Estado aseguró que la principal necesidad política en este momento es "sustituir este accidente de la democracia rumana que es el Gobierno Dragnea-Dancila", dijo el referencia a la primera ministra, Viorica Dancila, y al jefe del Partido Socialdemócrata y hombre fuerte del Ejecutivo, Liviu Dragnea.

"No hay perspectiva de un buena gobernanza y participación en los asuntos europeos", consideró.

Victor Negrescu, responsable del Ministerio de Asuntos Europeos, dimitió el pasado fin de semana por divergencias con otros miembros del Ejecutivo sobre la próxima presidencia de turno rumana de la UE.

