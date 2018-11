Los partidos norirlandeses "anti-brexit" piden garantías sobre la frontera

Londres (EuroEFE).- Ante el avance incierto de las negociaciones para lograr un divorcio poco traumático entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), los partidos contrarios al "brexit" en Irlanda del Norte han exigido garantías para asegurar que la frontera permanecerá invisible a partir del próximo 29 de marzo, fecha fijada para la salida británica.

Los partidos norirlandeses contrarios al "brexit" han pedido al Gobierno británico que asegure que la frontera entre las dos Irlandas seguirá siendo invisible.

Las formaciones nacionalistas-católicas Sinn Féin y SDLP y las multiconfensionales Alianza y Verdes, trasladaron esta preocupación a líderes como el de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, durante una visita este lunes a Londres.

Los cuatro partidos subrayaron la necesidad de que cualquier acuerdo sobre el "brexit" incluya una "salvaguarda permanente", por la que Irlanda del Norte quedaría alineada con el mercado único y la unión aduanera de la UE, salvo que Londres presente una solución alternativa viable o hasta que ambas partes fijen una nueva relación comercial, lo que podría demorarse varios años.

Una "póliza" frente al desastre

Esa "póliza de seguro" es la "única garantía que tenemos para afrontar este desastre" y evitar el restablecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas, dijo hoy Michelle O'Neill, vicepresidenta del Sinn Féin, segunda fuerza política norirlandesa y principal representante de la comunicada nacionalista.

O'Neill aseguró que una infraestructura fronteriza, con puestos de control aduaneros y policiales, podrían convertirse en objetivo de los grupos terroristas que aún operan en la provincia británica.

"Nuestro mensaje es muy claro. No hay marcha atrás respecto a la posición que (la primera ministra británica) Theresa May y su Gobierno acordaron en diciembre del pasado año", señaló la líder nacionalista.

Aunque May aceptó entonces la citada "salvaguarda", se vio obligada a dar marcha atrás poco después, ante las presiones del sector eurófobo de su formación y del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que depende para gobernar en minoría.

La "premier" les ha asegurado que no aceptará un plan que fije la futura frontera con la UE en el mar de Irlanda, pues aislaría a Irlanda del Norte del resto del país (Inglaterra, Gales y Escocia) al crear dos áreas aduaneras dentro del Reino Unido, al tiempo que pondría en peligro su integridad territorial.

Irlanda del Norte rechazó el "brexit"

En este sentido, los cuatro partidos "anti-brexit" recordaron hoy en Londres que el DUP, principal entre la comunidad protestante, no representa a toda la ciudadanía de Irlanda del Norte, cuyo electorado rechazó por mayoría este divorcio en el referéndum de 2016.

O'Neill tachó la alianza de gobierno entre el Partido Conservador de May y el DUP de "tóxica" y consideró que el "proceso del 'brexit'" ha puesto "en peligro" los avances logrados desde la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo, el texto que puso fin en 1998 al conflicto en la autonomía británica.

Por su parte, el líder del SDLP, Colum Eastwood, sostuvo que el "brexit" ha caído como "una bomba" en el proceso acometido durante años por los políticos norirlandeses para "lograr estabilidad" en la región.

"Tenemos que asegurarnos de que la salvaguarda estará respaldada y protegida en un acuerdo de salida. No habrá acuerdo de salida (entre el Reino Unido y la UE) a menos que haya un mecanismo de seguridad legalmente operable", dijo el dirigente del SDLP, segunda formación nacionalista y cuarta regional.

Londres y Bruselas, "a poca distancia" de un acuerdo

Mientras, desde el entorno de la premier británica, Theresa May, se mantiene que el Reino Unido y la UE están "a poca distancia" de alcanzar un acuerdo del "brexit" y es posible que se concrete en unas 48 horas.

El secretario de Estado del Gabinete, David Lidington, realizó estas declaraciones al programa "Today" de Radio 4 de la cadena británica BBC, Lidington, donde el considerado como viceprimer ministro subrayó que aún es posible concretar un acuerdo entre ambas partes.

"Esto siempre iba a ser extremadamente difícil, unas negociaciones extremadamente complejas pero estamos ahora casi a poca distancia" de alcanzar el pacto, subrayó el político.

"Pero, como ha dicho la primera ministra (británica, Theresa May), no puede ser un acuerdo a cualquier precio. Tiene que ser uno que funcione en cuando a que podemos cumplir con el resultado del referéndum y es por eso hay una medida de cautela", admitió.

El político hizo estas declaraciones antes de que la primera ministra reúna hoy a su gabinete en su residencia oficial de Downing Street para abordar la marcha de las negociaciones con Bruselas.

Aunque haya acuerdo con Bruselas, May deberá someterlo a votación en el Parlamento británico.

El 23 de junio de 2016 los británicos votaron a favor de salir de la UE después de más de 40 años de participación en el bloque europeo.

Gordon Brown confía en un segundo referéndum

Por el contrario, el ex primer ministro británico Gordon Brown está convencido de que el Reino Unido celebrará un segundo referéndum sobre el "brexit", después del que en 2016 dio la victoria a la salida de la Unión Europea con el 51,9 % de los votos.

"No puedo decir cuándo se producirá, lo que sí creo es que habrá un referéndum en algún momento", dijo el político laborista en una intervención en la sede del grupo de pensamiento Institute for Government este lunes.

Brown, jefe del Gobierno británico entre 2007 y 2010, sostuvo que "la situación ha cambiado" desde la consulta de hace dos años, por lo que los ciudadanos "deben tener el derecho de decir la última palabra".

Londres y Bruselas tratan de ultimar estos días un acuerdo que defina las condiciones de la salida británica de la UE, prevista para el próximo marzo.

La facción más euroescéptica del partido conservador de la primera ministra, Theresa May, se ha mostrado descontenta hasta ahora con el rumbo de las negociaciones y amenaza con votar en contra de un eventual pacto en el Parlamento, lo que podría abocar al Reino Unido a abandonar la Unión sin un acuerdo.

El portavoz para el "brexit" del Partido Laborista, Keir Starmer, aseguró hoy que la salida de la UE "puede detenerse" y que "todas las opciones deben estar sobre la mesa".

La oposición laborista se ha visto envuelta en polémica en los últimos días después de que el líder de la formación, Jeremy Corbyn, haya asegurado que el "brexit" no puede "detenerse".

