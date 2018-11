May presenta el borrador de acuerdo del "brexit" a sus ministros

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, reúne este miércoles a su Gabinete para presentar el "borrador" del acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas.

Downing Street, el despacho oficial de la jefa de Gobierno, informó de que los ministros se reunirán para "decidir los próximos pasos" que debe dar el Reino Unido.

Los integrantes del equipo "han sido invitados a leer la documentación antes de ese encuentro", detalló el portavoz oficial británico.

La jefa de Gobierno buscará tener la aprobación de su Gabinete antes de cerrar un pacto con los 27 socios comunitarios restantes de la Unión Europea (UE).

Para Boris Johnson, el borrador del acuerdo es "inaceptable"

El exministro de Exteriores británico Boris Johnson calificó de "inaceptable" el borrador de acuerdo sobre las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que Londres asegura haber alcanzado con Bruselas.

Con ese pacto, el Reino Unido se convertiría en un "Estado vasallo" de la UE, dijo Johnson a la BBC.

"Significaría que deberemos aceptar normas y regulaciones de Bruselas sobre las que no tendremos nada que decir. Esto es francamente inaceptable para cualquiera que crea en la democracia", dijo el exministro, que antes del referéndum de 2016 lideró la campaña favorable al "brexit".

Johnson, que dimitió en julio por sus discrepancias con May sobre su gestión de las negociaciones con Bruselas, afirmó que si se cierra el acuerdo que está sobre la mesa, el Parlamento británico dejará de decidir sobre sus propias leyes por primera vez en "mil años".

El diputado "tory" indicó que si el texto se presenta a votación en el Parlamento, él se opondrá a su aprobación.

La oposición, desconfiada por "el caótico rumbo de las negociaciones"

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, considera "improbable" que el acuerdo sea "bueno" para el país.

El político afirmó que su formación esperará a conocer los detalles del texto cuando tengan acceso a ellos, pero mostró su desconfianza dado "el caótico rumbo de las negociaciones".

"Los laboristas hemos sido claros desde el principio con que necesitamos un acuerdo que proteja el empleo y la economía", precisó Corbyn.

"Si este acuerdo no satisface nuestras seis exigencias y no funciona para todo el país, votaremos en su contra", agregó sobre la tramitación del pacto en la Cámara de los Comunes.

We will look at the details of what has been agreed when they are available. But from what we know of the shambolic handling of these negotiations, this is unlikely to be a good deal for the country. #BrexitDeal