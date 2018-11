El 60 % de los inmigrantes que llegaron a la UE en octubre entraron por España

Varsovia (EuroEFE).- Cerca de 9.500 inmigrantes irregulares llegaron desde el norte de África a España durante el pasado octubre, más del doble que hace un año y el equivalente al 60 % del total de inmigrantes irregulares detectados en la Unión Europea durante ese mes, informó este miércoles Frontex.

Durante los primeros diez meses de 2018, la cifra de inmigrantes ilegales llegados a España a través de la llamada ruta del Mediterráneo Occidental ascendió a cerca de 45.900, una cantidad que supera en más del doble a la registrada entre enero y octubre de 2017.

La mayoría de estos inmigrantes provenía de Marruecos, Guinea y Mali, precisó en un comunicado la agencia encargada del control de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), Frontex, con sede en Varsovia.

In October, 16 000 irregular migrants were detected on the main migratory routes into the EU, more than half arriving in Spain. Watch our video for more details. pic.twitter.com/Kpm8VBncMS

Menos inmigrantes en términos globales

En términos globales, el número total de inmigrantes detectados en las cuatro principales rutas migratorias hacia Europa durante los primeros diez meses de 2018 se redujo en un 31 % respecto al año anterior, y se situó en torno a 118.900 personas.

In the first ten months of 2018, the number of irregular border crossings into the EU fell 31% to 118 900 because of lower migratory pressure in the Central Mediterranean. 2018 is on track to see the lowest number of irregular border crossings since 2013 https://t.co/Ykk4TIMrtJ pic.twitter.com/gxN83bY2T8