Estrasburgo (Francia) (EFE).- ¿Qué hace Europa por los ciudadanos? A esa pregunta trata de responder una página web que ha presentado este miércoles el pesidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, destinada a demostrar el impacto positivo de la Unión Europea, con vistas a crear conciencia entre los votantes para las elecciones comunitarias.

Con este sitio web, llamado "What Europe Does For Me" ("Lo que Europa hace por mí", https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal), el PE pretende educar a la ciudadanía europea sobre cómo influyen las actuaciones de la UE en el día a día de todos sus habitantes a través de cerca de 1.800 pequeñas notas interactivas en las 23 lenguas oficiales comunitarias.

De cara a las elecciones de mayo de 2019, el Parlamento presenta su nueva web que da a conocer el impacto positivo de la UE en la vida de la gente.





Ahora que "los europeos se preguntan qué es lo que la UE ha hecho por ellos, este nueva página web da respuestas claras y sin tecnicismos", comentó Tajani durante la presentación oficial de la iniciativa en Estrasburgo, donde esta semana se reúne el pleno de la Eurocámara.

"Será una herramienta valiosa para acercar a la UE a sus ciudadanos", añadió, particularmente con vistas a las próximas elecciones europarlamentarias, en mayo de 2019.

La información de la página se encuentra distribuida en dos categorías, una de carácter regional, que permite navegar sobre el impacto de las políticas de la Unión sobre cerca de 1.400 localidades europeas, incluidas las españolas, en las que el usuario puede filtrar la información según sus ámbitos de interés, como sanidad, viajes, seguridad, derechos sociales, familias o consumo.

"El corazón de este proyecto es desarrollar narrativas sobre lo que hace Europa a nivel local y regional, porque la idea de proximidad es fundamental", declaró al respecto el director del Servicio Europeo de Investigación Parlamentaria, Etienne Bassot, durante la rueda de prensa.

Además, las notas ofrecen recursos adicionales, como ejemplos y enlaces a otras páginas para más información, y serán acompañadas en el futuro por una tercera categoría con textos más largos sobre el impacto de las políticas comunitarias en profundidad, con hincapié en las expectativas de futuro y las preocupaciones ciudadanas sobre la actuación de las instituciones europeas.



"La UE debe mejorar la información, y por eso trabajamos para tratar más a fondo la información sobre el contenido, para combatir las noticias falsas que atacan a la UE, tanto desde el Este como del Oeste, que buscan menos Europa y más Rusia, Estados Unidos o China", concluyó Tajani.

