El acuerdo sobre el "brexit" da un "paso decisivo"

Londres/Dublín/Bruselas (EuroEFE).- Aunque a regañadientes, el gabinete de Gobierno del Reino Unido superó sus divisiones internas para respaldar de forma colectiva el acuerdo preliminar sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas la primera ministra del país, la conservadora Theresa May, que ahora deberá defenderlo en el Parlamento británico.

Tras una tensa reunión de más de cinco horas con sus ministros, May anunció ante su residencia oficial de Downing Street que Londres ha dado un "paso decisivo" para cerrar un pacto sobre las condiciones de su salida de la Unión Europea (UE), prevista para el próximo 29 de marzo.

"I firmly believe with my head and my heart that this is a decision which is in the best interests of our entire United Kingdom." – PM @Theresa_May pic.twitter.com/388iQa5Qvs — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 14, 2018

El "mejor acuerdo que podía ser negociado"

El acuerdo, que ha recibido duras críticas por parte del sector más euroescéptico del propio Partido Conservador, es el "mejor que podía ser negociado", aseguró la jefa de Gobierno.

May planteó a sus ministros que las únicas opciones sobre la mesa eran aceptar el documento de 585 páginas acordado con los negociadores comunitarios, abandonar la UE sin acuerdo alguno o bien que no se produzca el "brexit".

La decisión de apoyar el pacto "está firmemente basada en el interés nacional", dijo la política conservadora, que mañana comparecerá en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados los detalles del texto.

"Días difíciles por delante"

A pesar del consenso colectivo en el gabinete, May admitió que quedan "días difíciles por delante".

El acuerdo debe ser refrendado ahora tanto por los socios comunitarios restantes como por el Parlamento británico, donde la primera ministra no tiene asegurada una mayoría para respaldarlo.

"Esta decisión va a ser sometida ahora a un intenso escrutinio y así es como debe ser. Es completamente comprensible", dijo la mandataria conservadora, que espera someter el pacto a votación antes del receso navideño.

En el seno de su formación, euroescépticos como el exministro Boris Johnson han sugerido que podrían votar en contra del acuerdo, lo mismo que partidarios de celebrar un nuevo referéndum, como Jo Johnson -hermano de Boris- y la diputada Anna Soubry.

'It is vassal state stuff'



Former foreign secretary Boris Johnson has slammed the reported Brexit deal agreed between the UK and EU https://t.co/6im3sU1GEP pic.twitter.com/VnLUfo1CuK — ITV News (@itvnews) November 13, 2018

El norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), de cuyos diez diputados depende la mayoría conservadora en los Comunes, también ha dado señales de que se plantea votar contra el pacto.

Entre los "tories" partidarios de un "brexit" duro, el tratado que espera formalizar May no es aceptable porque consideran que puede obligar al Reino Unido a seguir las normas comunitarias sin poder influir en ellas durante varios años.

Esa perspectiva impulsó una vez más durante la tarde de este miércoles los rumores de que el sector crítico de los conservadores planea forzar una moción de confianza a la primera ministra, una especulación que los medios británicos han publicado desde hace semanas sin que se haya llegado a materializar hasta ahora.

May tampoco se ha asegurado el apoyo unánime de su gabinete. A pesar de que ha recibido su respaldo colectivo, fuentes cercanas al Gobierno han asegurado a medios británicos que en torno a un tercio de los miembros del Ejecutivo mostró reticencias a los términos del pacto durante la reunión de esta tarde.

Compromiso de manterner abierta la frontera entre las dos Irlandas

El acuerdo a nivel técnico que han convenido Londres y Bruselas reitera el compromiso por ambas partes de mantener abierta la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda en cualquier circunstancia, el principal escollo que quedaba por resolver en las negociaciones hasta ahora.

Para lograr ese objetivo, Londres espera llegar cuanto antes a un nuevo tratado comercial con la UE que permita una aduana sin fricciones entre ambos territorios.

Mientras se negocia ese futuro pacto, que puede tardar años en llegar, se ha establecido un mecanismo de seguridad por el cual el Reino Unido al completo se mantendrá alineado con las normas comunitarias, una solución que preserva la unidad territorial británica, tal como exigían tanto May como los unionistas norirlandeses.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, destacó que el borrador protege el proceso de paz en la isla de Irlanda, que se sustenta en parte en la invisibilidad de la frontera.

I am pleased an agreement has been reached between EU & UK negotiators on a draft #Brexit Withdrawal Treaty. While I welcome these developments, Brexit is not our policy & is something we regret. However we respect the vote of the people of the UK. pic.twitter.com/ff4HLr2XAs — Leo Varadkar (@campaignforleo) November 14, 2018

El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, celebró que ambas partes hayan logrado una "solución" para evitar una "frontera dura" en la isla, y se felicitó de que la UE y el Reino Unido mantengan en el futuro una relación de "socios" y "amigos".

.@MichelBarnier “We have never negotiated against the #UK but always with the UK. Today, in my capacity as the @EU_Commission’s chief negotiator, I consider that we have achieved decisive progress in the #Brexit negotiations. UK will remain our friend, our ally and our partner.” pic.twitter.com/zlQA285Sw2 — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) November 14, 2018



"La Comisión recomienda al Consejo Europeo que considere que se ha alcanzado un progreso decisivo en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la UE, permitiendo concluir las negociaciones sobre el acuerdo de retirada e iniciar el siguiente paso del proceso", dijo el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 14, 2018



Información elaborada por el servicio Internacional de EFE (edición: Catalina Guerrero)