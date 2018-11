Cumbre sobre el "brexit": 25 de noviembre en Bruselas

Bruselas (EuroEFE).- El 25 de noviembre es la fecha que se ha elegido para celebrar una cumbre extradordinaria sobre el "brexit". Los líderes de los 27 países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido decidirán entonces si aprueban el acuerdo preliminar sobre el "brexit".

"Si no pasa nada extraordinario, celebraremos un Consejo Europeo para finalizar y formalizar el acuerdo sobre el 'brexit' el domingo 25 de noviembre a las 09.30 (08.30 GMT)", indicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, este jueves en una rueda de prensa.

El jefe negociador de la UE, Michel Barnier, se reunió este jueves con Tusk y le entregó el texto del acuerdo cerrado este miércoles con el Gobierno británico, un volumen de 585 páginas y contiene 185 artículos, tres protocolos (sobre Irlanda, Gibraltar y Chipre) y varios anexos sobre la retirada "ordenada" del Reino Unido.

Tusk agradeció a Barnier por su trabajo y aseguró que si no tuviera la certeza de que si no hubiera hecho todo lo posible para proteger los intereses de los Veintisiete "no propondría formalizar este acuerdo".

"Desde el principio no hemos tenido duda de que el 'brexit' es una situación en la que todos pierden y que las negociaciones sólo tratan de controlar los daños", declaró el político polaco.

Los siguientes pasos

Tusk detalló que a continuación el acuerdo será analizado por los Estados miembros y que a finales de semana los 27 embajadores se reunirán para compartir su evaluación del texto.

También abordarán el mandato para que la Comisión Europea concluya la declaración política conjunta sobre la futura relación con el Reino Unido, un proceso en el que también "estarán implicados los ministros europeos".

Según dijo, la Comisión planea acordar el próximo martes esa declaración sobre el futuro de la relación, de manera que los Estados miembros puedan evaluarla en las siguientes 48 horas, hasta el jueves, de cara a la celebración de la reunión de los líderes el domingo 25.

"Déjenme decir a nuestros amigos británicos que, por mucho que me entristezca verlos partir, haré todo lo que pueda para que este adiós sea lo menos doloroso posible, tanto para ustedes como para nosotros", concluyó Tusk.

