Dimisiones en el Gobierno británico por el acuerdo sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, se ha desayunado en la mañana de este jueves con cuatro dimisiones sobre la mesa. Se trata del ministro para la salida de la Unión Europea (UE), Dominic Raab; de la ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey; y de los secretarios de Estado para el "brexit" e Irlanda del Norte del Gobierno británico, Suella Braverman, y Shailesh Vara, respectivamente, por estar en contra del acuerdo alcanzado con Bruselas.

"No puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la Unión Europea (UE)", ha afirmado

Raab, que accedió al puesto tras la dimisión de David Davis el pasado julio, se ocupó del último tramo de las negociaciones con la Comisión Europea, y hasta ahora había apoyado el plan gubernamental.

En su carta de dimisión a May, el político "tory", que apoyó el "brexit" en el referéndum de 2016, dice que no puede secundar el acuerdo por dos razones.

Primero, "porque el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte plantea una amenaza muy real para la integridad del Reino Unido", explica.

Y en segundo lugar, añade que no puede "aceptar" que la cláusula de seguridad para evitar una frontera en Irlanda sea "indefinida", y en la que la UE "tiene un veto" sobre la capacidad del Reino Unido de rescindirla.

De la mano de Raab también se ha ido la secretaria de Estado del "brexit", Suella Braverman, a quien no le gusta la decisión de abandonar el Ejecutivo ha sido la frontera norirlandesa.

Según la política, el "backstop", una cláusula que obligaría a que Irlanda del Norte se mantenga integrada en las estructuras comunitarias para evitar establecer una aduana, no es el "brexit" por el que votaron los ciudadanos.

"No es lo que votaron los británicos en 2016 y es una traición", escribió la política, que aseguró que es un mecanismo que pondrá en peligro la unión del Reino Unido porque la provincia norirlandesa tendrá "un régimen regulatorio distinto" al resto del país.

Aunque reconoció que comprende que en una negociación hay que hacer "concesiones", consideró que estas han sido demasiadas y que ya no respetan la voluntad del pueblo británico de abandonar la UE.

El camino hacia el acuerdo final no va a ser sencillo para May. La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, ha dimitido de su cargo porque el acuerdo preliminar pactado con Bruselas, en su opinión, "no honra los resultados del referéndum" del 23 de junio de 2016, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyaron salir de la Unión Europea (UE).

"Tampoco cumple con los parámetros que usted (May) expuso al inicio de su mandato", afirmó la diputada por la circunscripción inglesa de Tatton.

Según McVey, el acuerdo preliminar, no cumple con las promesas del Gobierno de negociar un "brexit" que devuelva "el control sobre el dinero, las fronteras y las leyes" y permita formular una política comercial "independiente".

La diputada sostuvo que el pacto con la UE significa que el Reino Unido entregará 39.000 millones de libras (44.200 millones de euros) en su factura de salida "a cambio de nada", y "atrapará al país en una unión aduanera".

"También amenaza la integridad del Reino Unido", alegó, en alusión a la cláusula de seguridad para evitar que se erija una frontera en la isla de Irlanda, que contempla un régimen normativo propio para Irlanda del Norte.

"Hemos pasado de que un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo a que cualquier acuerdo es mejor a que no haya ninguno", aseveró McVey en su carta de dimisión.

La diputada concluyó que no puede apoyar este acuerdo ni votar por él, lo que confirma que May lo tendrá difícil para lograr que este texto sea aprobado en el Parlamento.

EPor su parte, el secretario de Estado para Irlanda del Norte del Gobierno británico, Shailesh Vara, ha dimitido del cargo por desacuerdos con el borrador del "brexit", según anunció en su cuenta de Twitter.

El diputado conservador dijo que el acuerdo preliminar consensuado con Bruselas por la primera ministra, Theresa May, "deja al Reino Unido a medio camino, sin límite de tiempo para cuándo el país se convertirá finalmente en un Estado soberano".

"Somos una nación orgullosa y es un día triste cuando nos vemos reducidos a obedecer las normas hechas por otros países que han demostrado que no velan por nuestros intereses", señala en el comunicado difundido en la red social.

"Podemos y debemos hacerlo mejor. La gente del Reino Unido se merece algo mejor que esto", afirma.

Son las primeras dimisiones en el Gobierno después de que la víspera May difundiera el acuerdo preliminar con la Unión Europea (UE), que dicta los términos de la salida y el marco de la futura relación comercial, pero incluye una polémica cláusula de seguridad para evitar una frontera con Irlanda del Norte.

Aunque May consiguió sobre el papel el apoyo de sus ministros, existen reticencias internas y no se descartan más dimisiones al más alto nivel, mientras que persisten las críticas al texto también por parte de diputados conservadores y de la oposición.

