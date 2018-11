May se aferra al acuerdo sobre el "brexit" y descarta dimitir

Londres/Bruselas/Madrid (EuroEFE).- Mientras la Cámara de los Comunes hervía y en Londres se sucedían las dimisiones por culpa del borrador de acuerdo sobre el brexit, la UE seguía con sus ritmos y convocaba para el 25 de noviembre una reunión de los líderes para dar su veredicto.

Theresa May defiende el acuerdo:

En la Cámara de los Comunes, la primera ministra, Theresa May, defendió el acuerdo, del que dijo que proporcionará eventualmente al Reino Unido un pacto de libre comercio con la Unión Europea (UE) "más ambicioso" que el de ningún otro Estado tercero.

"El borrador de la declaración política sienta las bases de un acuerdo que es mejor para nuestro país" que los modelos de Noruega o Canadá, "un acuerdo de libre comercio más ambicioso que el que la UE tiene con ningún otro país", dijo.

Sobre Irlanda del Norte, el punto más espinoso, May dijo que "hubiera formado parte de cualquier acuerdo" el plan para evitar una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.

Las voces críticas, de uno y otro lado:

Jeremy Corbyn: El Gobierno del Reino Unido es un "caos" y la primera ministra, Theresa May, no cuenta con el "apoyo" ni de "su gabinete, ni del Parlamento ni del país".

Dijo que el acuerdo es "un fracaso" y que no cumple con la lista de seis requisitos que su partido exigió para apoyarlo, entre los que se incluye que el Reino Unido conservara los mismos beneficios que tenía en el mercado único comunitario y la unión aduanera.

Además, Corbyn pidió a May confirmar si el Reino Unido será capaz de abandonar la cláusula sobre la frontera norirlandesa "unilateralmente".

Los euroescépticos:

El diputado conservador Jacob Rees-Mogg, cabecilla del ala más euroescéptica del partido, presentó una petición a su grupo parlamentario para que Theresa Mayse someta a una moción de censura, hipótesis que la "premier" ha rechazado en la propia Cámara.

El político, que lidera a unos cincuenta parlamentarios del denominado European Research Group, dijo que la "premier" no ha cumplido "sus promesas sobre abandonar la unión aduanera, mantener la integridad territorial y prescindir de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia".

Por ello, se preguntó desde el Parlamento por qué no debería escribir una carta al presidente del grupo parlamentario del Partido Conservador, Graham Brady, para pedir una cuestión de confianza sobre May.

Londres, hervidero de dimisiones y declaraciones:

Esther McVey: La ministra británica de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, ha dimitido porque el borrador de "brexit" "no honra los resultados del referéndum" de 2016, en que un 52 frente a un 48 % de los británicos apoyaron salir de la Unión Europea (UE).

La diputada sostuvo que el pacto con la UE significa que el Reino Unido entregará 39.000 millones de libras (44.200 millones de euros) en su factura de salida "a cambio de nada", y "atrapará al país en una unión aduanera".

"También amenaza la integridad del Reino Unido", alegó, en referencia a la cláusula sobre Irlanda.

Dominic Raab: El ministro británico para el "brexit", Dominic Raab, ha dimitido porque, dijo, "no puedo en conciencia apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la UE" y que el régimen regulatorio propuesto para Irlanda del Norte "plantea una amenaza muy real para la integridad del Reino Unido"

Otras dimisiones: La secretaria de Estado del "brexit", Suella Braverman, y el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Vara.

Y mientras, la UE sigue su ritmo

La cumbre del 25 de noviembre se celebrará "si no pasa nada extraordinario".

