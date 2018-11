May avisa que habrá consecuencias si no sale adelante el preacuerdo del "brexit"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió que el Reino Unido se enfrenta a "consecuencias" desconocidas, si finalmente rechaza el principio de acuerdo sobre el "brexit" al que ha llegado con Bruselas.

"Debemos estar unidos para defender el acuerdo" que respaldó el Gobierno, dijo en una rueda de prensa en su residencia de Downing Street.

Sobre los miembros de su equipo que han dimitido, May indicó que comprende que algunos de sus colegas hayan llegado a "conclusiones diferentes" sobre el rumbo que debe seguir el país y les agradeció sus servicios.

"Creo por completo que el rumbo que he marcado es el correcto para nuestro país y para toda nuestra gente", indicó la jefa de Gobierno, que subrayó que su objetivo es avanzar en favor del "interés nacional".

Si el pacto que ha alcanzado con la Unión Europea no llega a ser ratificado por el Parlamento, "nadie sabe seguro las consecuencias que se derivarán", alertó la primera ministra conservadora.

May admitió que las negociaciones con la Unión Europea le han obligado a tomar decisiones "difíciles" e "incómodas", pero subrayó que nunca ha puesto por delante los intereses de su formación, el Partido Conservador, ni los suyos personales.

Al defender que el borrador de acuerdo que han alcanzado los equipos negociadores de ambos lados, la "premier" subrayó que el tratado permitirá "poner fin a la libre circulación de personas de una vez por todas".

También servirá para que el Reino Unido "retome el control completo" de sus finanzas y sus leyes.

WATCH LIVE: PM @Theresa_May gives a press conference at Downing Street https://t.co/Vu9hnKGBMU — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 15 de noviembre de 2018

"Podemos abandonar la UE sin ningún tipo de acuerdo, encontrarnos con que no haya ningún tipo de 'brexit', o podemos mostrar unidad y respaldar el mejor pacto posible", que, a su juicio, es el que ella promueve.

Preguntada por los periodistas sobre qué hará si el Partido Conservador convoca una moción de confianza sobre su liderazgo, tal como han amenazado algunos diputados "tories", May se limitó a responder que "el liderazgo supone tomar las decisiones correctas, no las más fáciles".

La jefa de Gobierno, que descartó ante los diputados que se haya planteado abandonar el cargo, recalcó que continuará "trabajando" para alcanzar el mejor "brexit" posible para el Reino Unido.

La UE no tiene un "plan B"

La UE no tiene un "plan B" en la negociación del "brexit" en el caso de que caiga el Gobierno británico, en situación límite tras las dimisiones de varios altos cargos opuestos al acuerdo entre Londres y Bruselas, según dijeron este jueves fuentes diplomáticas.

"No hay un plan B. Si el Gobierno (británico) cae y tenemos el problema de que no podemos celebrar un Consejo Europeo sobre el acuerdo o si el Parlamento británico no lo ratifica, se plantea un escenario de abismo", declararon las fuentes.

Aunque señaló que "cualquier escenario es posible", una caída del Ejecutivo encabezado por Theresa May supondría entrar en "una crisis muy seria", una situación que precisamente se intenta evitar con el acuerdo técnico de los negociadores al que ayer dio luz verde el Gobierno británico, añadieron.

Información elaborada con el servicio de internacional de la Agencia EFE

