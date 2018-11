Los aliados de May se movilizan para frenar posible rebelión conservadora

Londres (EuroEFE).- Varios aliados políticos de la primera ministra británica, Theresa May, salieron este viernes en su defensa ante la posibilidad de que un sector del Partido Conservador le plantee una moción de confianza que amenazaría su liderazgo.

El ministro de Vivienda, James Brokenshire, dijo a la BBC que el objetivo del Gobierno es "trabajar en torno al acuerdo" preliminar de "brexit" consensuado con Bruselas, que ha suscitado críticas generalizadas y la dimisión de dos ministros.

Brokenshire insistió en que el borrador, que determina la salida británica de la Unión Europea (UE) y la futura relación bilateral, "ofrece un equilibrio justo" y, aunque contiene concesiones, "no parece que se vaya a sacar mucho más si se sigue negociando".

"Podríamos ir hacia atrás si intentamos hacer eso", advirtió, antes de precisar que la meta del Ejecutivo debe ser ahora definir la futura relación.

Renegotiating the Brexit deal might take it backwards says Housing Secretary @JBrokenshire. "That text has been agreed at the official level and approved by the Cabinet" #r4today https://t.co/h4Y2S65kP3