El nuevo ministro para el "brexit", un euroescéptico experto en servicios financieros

Londres (EuroEFE).- El nuevo ministro británico para el "brexit", Stephen Barclay, es un abogado experto en servicios financieros que trabajó en la City de Londres antes de ser elegido en 2010 como diputado conservador.

La primera ministra, Theresa May, ha designado para una de las carteras con mayor visibilidad de su gabinete a un político desconocido para la mayoría de los ciudadanos, que hasta ahora ejercía de secretario de Estado en el Ministerio de Sanidad.

Delighted to accept role at DExEU. We now need to keep up the momentum to finalise the Withdrawal Agreement & outline political declaration & deliver a Brexit that works for the whole UK. Looking forward to working with a talented team of ministers & officials to do just that. https://t.co/3KSUI0Xe2I