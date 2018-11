May seguirá negociando con Bruselas la futura relación bilateral

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, avanzó este domingo que continuará negociando con Bruselas para cerrar la declaración sobre la futura relación bilateral que acompañará al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

"Nada está acordado hasta que todo esté acordado", recalcó en una entrevista con el canal Sky News la primera ministra, presionada por el sector mas euroescéptico de su partido para que vuelva a la mesa de negociaciones y modifique el principio de acuerdo al que ha llegado sobre las condiciones del "brexit".

"Los equipos negociadores siguen trabajando mientras nosotros hablamos", dijo May, que avanzó que tiene previsto viajar esta semana a Bruselas y reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En los días previos a la cumbre extraordinaria del próximo domingo, en la que ambas partes esperan sellar el acuerdo del "brexit", May prevé asimismo hablar con otros de líderes europeos para avanzar en las bases de la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha, cuyo texto definitivo no se comenzará a negociar, sin embargo, hasta después del "brexit".

Sobre la posibilidad de que el pacto no supere una votación en el Parlamento británico, la jefa de Gobierno dijo que los diputados deberán evaluar el pacto una vez haya pasado esta "semana crítica" en la que aún quedan por cerrar algunos "detalles".

This isn’t about party politics, this is about what matters for this country, it is about what is in the national interest, that’s what I’m determined to deliver. A deal that’s good for the people of this country. pic.twitter.com/340DUycv91