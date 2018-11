Macron apela a una Europa unida y con más soberanía

Berlín (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, apeló este domingo a la unidad de Europa para enfrentar los desafíos globales y subrayó la responsabilidad franco-alemana para dotar a la Unión Europea (UE) de mayor soberanía.

En un discurso ante el Parlamento alemán con motivo del Día del Duelo Nacional, Macron señaló que existen muchas potencias que quieren frenar a Europa y que pretenden poner a sus miembros los unos contra los otros.

En este orden mundial, que hay que tomarse muy en serio, "nuestra verdadera fuerza reside en la unidad", dijo Macron, quien reconoció que ciertamente "Europa no fue siempre y en todo un ejemplo".

Le sentiment européen est ce sentiment que plus aucune guerre n’est possible entre nous parce que nous sommes plus semblables que différents. Mais nous n’avons pas nié nos différences. Nous n’avons pas rejeté l’idée des nations. Nous n’avons pas dilué, nous avons additionné.