Los empresarios cierran filas con May

Londres (EuroEFE).- Los empresarios británicos cerraron este lunes filas con la primera ministra británica, Theresa May, en una semana clave para el "brexit", cuando se dispone a finalizar su acuerdo con Bruselas pese a la oposición en el Reino Unido.

May defendió el borrador consensuado con la Unión Europea (UE) en un discurso en el congreso anual de la patronal Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés), cuyo presidente, John Allan, le brindó su apoyo al considerar que es mejor el pacto "a que no haya ninguno".

Allan sostuvo que las empresas reunidas en el hotel InterContinental London - O2 "serían las primeras en reconocer que este acuerdo no es perfecto", pero "abre la ruta a un pacto comercial a largo plazo y desbloquea el periodo de transición, lo mínimo que las empresas necesitan para prepararse para el 'brexit".

"Y lo más importante, evita la ruina que sería una salida sin acuerdo", afirmó el presidente de la CBI, la mayor organización empresarial del país, que representa a 190.000 negocios.

Business and the country needs a deal that respects the result of the referendum, & minimises damage to our economy The Government's deal opens a route to a long-term trade arrangement. It unlocks transition – the very least that companies need to prepare for Brexit. #CBI2018 pic.twitter.com/3pbn6Jinep