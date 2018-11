España rechazará un acuerdo de brexit sin cambios sobre Gibraltar

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este martes que "España votará no" al borrador del acuerdo del "brexit" si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.

Durante un acto público celebrado en Madrid, Sánchez dijo que "desde hace 72 horas ningún documento aclara algo para nosotros fundamental: Gibraltar no pertenece al Reino Unido".

En su opinión, el Gobierno español no puede asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar dependa únicamente de las negociaciones británicas con la UE, ya que, a su juicio, es algo que España debe negociar directamente con el Reino Unido.

La ambigüedad del 184

"Como país, nosotros no podemos asumir que lo que vaya a pasar en el futuro con Gibraltar lo vayan a negociar el Reino Unido y la Unión Europea (...). Deberá ser negociado entre España y el Reino Unido", defendió el presidente del Gobierno español.

Si el próximo domingo en el @EUCouncil el acuerdo del Brexit no reconoce que la situación de Gibraltar debe negociarse directamente entre España y el Reino Unido, este Gobierno no lo aceptará. pic.twitter.com/vhdyxSfqG2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 20 de noviembre de 2018

El artículo 184 del acuerdo entre Reino Unido y la UE, "ambiguo" según el Gobierno español, habla de la negociación y aplicación de acuerdos más allá del fin del periodo de transición tras la salida británica de la Unión, pero no establece fechas concretas.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, dijo el lunes que iba a ser difícil incluir aclaraciones sobre Gibraltar, tras reunirse con el jefe negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, que reclama que no se modifique el texto pactado.

Chief Minister @FabianPicardo and Deputy Chief Minister Dr Garcia are in 10 Downing St to discuss Withdrawal Agreement pic.twitter.com/S7OgvBSomJ — HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 15 de noviembre de 2018

Borrell pidió diferenciar, por un lado, el acuerdo de retirada de la declaración política que sienta las directrices para negociar la futura relación con el Reino Unido, que aún está elaborando la Comisión Europea.

"Los primeros sorprendidos somos nosotros", afirmó Sánchez, quien también recordó que el Gobierno español que siempre ha acudido a los Consejos Europeos lo ha hecho con una actitud "constructiva y proeuropea".

"En este acuerdo, España tiene que tener algo que decir, tiene que aprobarlo", insistió este martes Borrell, en una entrevista con el diario Politico.

Borrell dijo que la petición española ha estado presente durante toda la etapa de negociaciones y ha sido "aprobada varias veces por el Consejo", la institución que representa a los Estados miembros de la UE.

"No me importa el instrumento, pero quiero que quede claro que el futuro sobre Gibraltar se negociará con el acuerdo de España", reiteró el ministro español, quien evitó hablar de "veto" español al acuerdo en caso de que no recoja esa salvedad.

Preguntado sobre si España votaría en contra del acuerdo, Borrell dijo que prefiere "no entrar en detalles".

HM Government of Gibraltar comments on the proposed Withdrawal Agreement published yesterday: https://t.co/gHZ9Jyez2D — HM Govt of Gibraltar (@GibraltarGov) 15 de noviembre de 2018

Bruselas conoce las preocupaciones de España por Gibraltar y trabaja para resolverlas

La Comisión Europea (CE) dijo que "está al corriente" de la preocupación de España por la situación en que queda Gibraltar en el acuerdo de salida del Reino Unido de la UE y que trabaja junto con los Estamos miembros para resolverla con vistas a la cumbre europea del próximo 25 de noviembre.

"Estamos al corriente de las preocupaciones españolas", dijo el portavoz comunitario Margaritis Schinas en la rueda de prensa diaria de la institución, donde declinó hacer comentarios sobre el fondo del asunto, pues el proceso de negociación está "en marcha".

El portavoz insistió en que el Ejecutivo comunitario "trabaja estrechamente" con todos los países, con vistas a la cumbre del 25 de noviembre, en la que está previsto que los líderes de la UE respalden el acuerdo de retirada y aprueben la declaración política sobre la relación futura con el Reino Unido.

Recordó que el acuerdo de retirada no solo cuenta con el visto bueno del colegio de comisarios y del Gobierno del Reino Unido, sino que ha sido aprobado por los Estados miembros en el Consejo de ministros de Asuntos Generales de este lunes "con las preocupaciones expresadas" por España.

El portavoz señaló que la posición de la UE sobre Gibraltar "está clara" y que quedó establecida en unas directrices aprobadas en 2017.

Por otra parte, explicó que la reunión que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May, mantendrán el miércoles tiene por objetivo preparar el formato del Consejo Europeo del domingo y asegurar que estamos en situación de respaldar el acuerdo de retirada y aprobar la declaración política.

President @JunckerEU will meet with Prime Minister @theresa_may tomorrow Wednesday 21.11 at 17.30 (CET). — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 20, 2018

¿Sí o no a un segundo referéndum sobre el 'brexit'?

Por otro lado, el ministro español de Asuntos Exteriores dijo este martes ser contrario a que el Reino Unido celebre un segundo referéndum sobre el "brexit", en una entrevista en directo con el diario europeo "Politico" en Bruselas, medio al que el presidente Sánchez manifestó precisamente lo contrario hace unos días.

"No me gustan los segundos referendos", declaró Borrell en dicha entrevista, en la que señaló que no le parece "muy democrático (...) salvo que haya una gran mayoría", porque parece que es empujar a los ciudadanos a votar hasta que lo hagan en el sentido deseado.

El pasado 12 de noviembre, en una entrevista publicada por el mismo medio de comunicación, el presidente del Gobierno español dijo que si fuera el primer ministro británico convocaría un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE.

"Si fuera (la primera ministra británica) Theresa May, convocaría un segundo referéndum, sin duda", señaló entonces Sánchez.

El Reino Unido se dividirá antes que España, según Borrell

Además, Borrell aventuró que el Reino Unido "se dividirá" antes que España.

"Estoy mucho más preocupado por la unidad del Reino Unido que por la de España. Creo que el Reino Unido se dividirá antes que España", dijo este martes Borrell en una entrevista con el diario europeo Politico en Bruselas.

El jefe de la diplomacia española ha hecho ese comentario al hilo de una pregunta sobre una posible independencia de Escocia del Reino Unido como consecuencia indirecta del "brexit".

El ministro español agregó que la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Moncloa no supondrá "una gran diferencia" para "la gente en Cataluña que solo quiere independencia sí o sí".

"Nuestro Gobierno no permitirá un referendo de secesión. (Mariano) Rajoy no lo permitió. El Gobierno no lo permitirá y ningún Gobierno constitucional lo hará", aseguró Borrell.

Y apuntó que el primer requisito para normalizar la situación es "un acuerdo entre catalanes", porque la división en torno a la secesión de Cataluña "es principalmente un problema entre catalanes" y debería ser el Parlamento catalán el que aportase ideas para avanzar en el diálogo político dentro de la legalidad.

Cumbre sobre el "brexit"

Los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que permanecerán en la UE tras el "brexit" celebrarán el próximo domingo una cumbre en la que prevén dar su apoyo al acuerdo preliminar alcanzado entre Londres y Bruselas.

Under the authority of President @JunckerEU and with the support of @EU_Commission, we reached an important step last night in the #Brexit negotiations. But there is a long road ahead. We remain determined to deliver an orderly withdrawal with the UK. pic.twitter.com/pWWbR4gMME — Michel Barnier (@MichelBarnier) 15 de noviembre de 2018

Según el Tratado de la Unión, este acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo por mayoría cualificada.

