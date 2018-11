May y Juncker ultiman hoy los detalles sobre la declaración política del "brexit"

Bruselas/Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, viaja este miércoles a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su primer encuentro desde que la semana pasada se diera a conocer el acuerdo preliminar sobre el "brexit".

La reunión se producirá cuando todavía no se conoce el contenido de la declaración política sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE, que debe complementar al borrador de acuerdo presentado la pasada semana.

El objetivo del encuentro es ultimar los detalles sobre la declaración política que debe acompañar el acuerdo del "brexit", que deberá ser aprobado este domingo por los 27 países comunitarios.

Un portavoz de May dijo hoy que el encuentro con Juncker forma parte del "continuo proceso de negociación", si bien no quiso adelantar si esa declaración quedará mañana finalizada.

El documento del pacto ha generado inquietud en el Gobierno español porque considera que el futuro del peñón de Gibraltar - colonia británica desde comienzos del siglo XVIII - debe ser abordado por separado entre Madrid y Londres.

España reclama aclaraciones tras considerar "ambiguo" el artículo 184 del borrador, que habla de la negociación y aplicación de acuerdos entre la UE y Reino Unido más allá del fin del periodo de transición tras el "brexit", para el que "no hay una fecha fija".

Y si el próximo domingo en el Consejo extraordinario convocado en Bruselas el acuerdo del "brexit" no reconoce que la situación de Gibraltar debe negociarse directamente entre España y el Reino Unido, el Gobierno de Madrid no lo aceptará. Lo advertía este martes el presidente español, Pedro Sánchez.

Pierde fuerza el intento por desbancar a May

Pero antes de desplazarse este miércoles a la capital comunitaria, May tiene previsto comparecer en la Cámara de los Comunes.

Tras la cascada de dimisiones de ministros y secretarios de Estado críticos con el acuerdo alcanzado con Bruselas, el gabinete de May se ha mostrado unido mientras pierde fuerza el intento de un grupo de euroescépticos de forzar una moción de confianza para desbancar a May del poder.

Este martes, May celebró en Londres una reunión del Gobierno con los nuevos miembros de su gabinete tras las dimisiones de políticos la semana pasada, como la de Dominic Raab al frente de la cartera del "brexit", en descontento con el borrador del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En la mesa del gabinete del 10 de Downing Street se sentaron dos nuevos ministros, el de la salida del Reino Unido de la UE, Stephen Barclay, y la de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd.

En la capital británica la aparente unidad del Gobierno sale a la luz mientras parece disiparse el plan de un poderoso grupo de diputados "tories" euroescépticos destinado a reunir suficientes firmas para forzar una moción de confianza sobre la primera ministra.

El influyente diputado "tory" Jacob Rees-Mogg, que preside el Grupo de Investigación Europea (ERG, por sus siglas en inglés), reconoció que resulta "difícil" reunir las cartas necesarias pidiendo un reto al liderazgo de May.

El plan del "brexit" establece un mecanismo de seguridad por el cual el Reino Unido se mantendrá integrado en la unión aduanera comunitaria mientras no llegue a un pacto comercial definitivo con la UE, para evitar la frontera entre las dos Irlandas.

Los euroescépticos temen que el Reino Unido pueda permanecer durante años o incluso indefinidamente en esa unión aduanera, y demandan que el Reino Unido pueda tomar la decisión de abandonarla de forma unilateral y no con el visto bueno del bloque europeo.

People's Vote cree que otro referéndum del "brexit" es más probable que nunca

La campaña multipartita "People's Vote" opina que las probabilidades de celebración de otro referéndum sobre el "brexit" son ahora mismo "más altas que nunca", aunque la votación no podría celebrarse antes de seis meses.

