Crisis de Gobierno en Rumanía a seis semanas de asumir la Presidencia de UE

Bucarest (EuroEFE).- Rumanía atraviesa una grave crisis de gobierno, agitado por las luchas intestinas del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), a solo seis semanas de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea (UE).

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, rechazó este martes nombrar a dos de los ocho nuevos ministros propuestos por el Gobierno socialdemócrata en una amplia remodelación del gabinete decidida el lunes.

"Dos propuestas las considero inapropiadas", declaró Iohannis en una rueda de prensa en Bucarest, donde opinó que la solución a la crisis política del país generada por los intentos del Gobierno de modificar las leyes judiciales pasa por cambiar todo el Ejecutivo, aunque su cargo no le permite rechazar todos los nombramientos.

El jefe de Estado rehusó designar a la exministra de Trabajo Olguta Vasilescu y a Ilan Laufer como titulares de Transportes y Desarrollo regional, respectivamente, y aceptó los otros seis nombramientos al frente de las carteras de Economía, Trabajo, Deportes, Cultura, Comunicaciones y Defensa.

Vasilescu es considerada una estrecha aliada de Liviu Dragnea, el presidente del gobernante PSD y auténtico hombre fuerte del Gobierno, si bien no puede ser nombrado primer ministro por haber sido condenado en 2016 por fraude electoral

Purga a los críticos con Dragnea, líder en la sombra

Antes de ser cesado, el responsable de Defensa, Mihai Fifor, había anunciado su dimisión, con el argumento de que quería centrarse en preparar la campaña electoral del PSD para las elecciones generales de 2020.

Tanto Fifor como Paul Stanescu, ya exministro de Desarrollo Rural, están considerados críticos con el liderazgo de Dragnea dentro del partido.

"Hemos hecho estos cambios porque siempre hay espacio para mejorar, porque tenemos que responder a nuevos desafíos", afirmó la primera ministra rumana, Viorica Dancila.

Negó que estos cambios, a solo seis semanas de asumir la Presidencia de la UE, supongan un problema y aseguró que la propia Comisión Europea ha asegurado que el país está preparado para esa función.

Tras el rechazo del presidente rumano a realizar los nombramientos, el Gobierno de Dancila deberá ahora proponer a otros dos candidatos.

A punto de asumir las riendas de la UE

"Estoy de acuerdo en hacer una remodelación, pero estamos ante retos difíciles", dijo Iohannis en aparente alusión a la presidencia semestral de la Unión Europea que Rumanía asumirá el próximo 1 de enero.

En este contexto, instó al Gobierno a actuar con eficiencia y rapidez, recordando que Bucarest está en la mira de las instituciones europeas.

La remodelación del gabinete se produce en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo rumano y las instituciones comunitarias por una controvertida reforma de la Justicia.

El Gobierno rumano, liderado por el Partido Socialdemócrata, ha ido impulsando desde 2017 varias polémicas reformas judiciales, que en algunos casos tuvo que retirar ante la presión popular, que iban desde la despenalización de ciertos delitos de corrupción, a limitar los poderes de la Fiscalía.

También ha propuesto la despenalización del abuso de poder, un cambio que puede beneficiar al líder socialdemócrata Liviu Dragnea, condenado el pasado junio en primera instancia por ese delito.

La UE, preocupada por la reforma judicial rumana

La comisaria europea del sector, Vera Jourová, ha reconocido que la UE está preocupada por los retrocesos que suponen las recientes reformas en materia judicial y de lucha contra la corrupción.

"La situación en Rumanía, con las reformas del sistema judicial y de la lucha contra la corrupción, es preocupante. Yo, junto a la Comisión Europea, he comprobado de manera repetida que hay problemas", señaló Jourová en una entrevista al canal Digi24, durante la visita oficial a Bucarest.

"Rumanía aún tiene la oportunidad de corregir esta situación", dijo la representante comunitaria, indicando que la forma de hacerlo es seguir las recomendaciones del informe publicado la semana pasada por la CE.

La comisaria no quiso pronunciarse sobre qué pasaría si Rumanía no cumple las recomendaciones comunitarias y recordó que el país se comprometió a mejorar su sistema judicial e intensificar la lucha contra la corrupción cuando entró en la UE.

