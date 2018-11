May no excluye a Gibraltar de las negociaciones del "brexit"

Londres/Berlín (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, declaró este miércoles que el Reino Unido no excluirá a Gibraltar de las negociaciones sobre la futura relación del país con la UE y recordó que hay un protocolo sobre la cooperación entre Londres y Madrid.

En la sesión de preguntas a la "premier" en el Parlamento, May señaló que su Gobierno apoya a "Gibraltar, su población y su economía" y que Londres busca un acuerdo favorable para "toda la familia del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar", en alusión a las cuatro regiones del país y sus territorios dependientes.

La primera ministra se mostró "satisfecha" de haber acordado un protocolo sobre Gibraltar que formará parte de un acuerdo entre el Reino Unido, España y el Gobierno de Gibraltar "estableciendo los compromisos de las partes para la cooperación".

"Pero yo he dejado claro que no excluiremos a Gibraltar de las negociaciones sobre la futura relación. Queremos un acuerdo que funcione para toda la familia del Reino Unido, y eso incluye a Gibraltar", agregó la líder conservadora.

May hizo esta referencia a Gibraltar, cuya soberanía reclama España, después de que el principio de acuerdo del "brexit" generase inquietud en el Gobierno español porque considera que el futuro del Peñón debe ser abordado por separado entre Madrid y Londres.

El protocolo al que May se refirió vislumbra la creación de comités hispano-británicos para abordar asuntos como los derechos de los trabajadores transfronterizos, la lucha contra el contrabando, la protección del medioambiente o la cooperación policial.

Merkel desea que se resuelva la "reserva" de España sobre el "brexit"

La canciller alemana, Angela Merkel, desea que se resuelva la "reserva" de España sobre el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) por la situación futura de Gibraltar.

Merkel aludió así a las declaraciones del presidente del Gobierno españo, Pedro Sánchez, en las que ayer aseguraba que "España votará no" al borrador del acuerdo del "brexit" si no se introducen aclaraciones sobre el estatus de Gibraltar.

La canciller hizo estas declaraciones este miércoles en su intervención ante el Bundestag (cámara baja) en el marco del debate general para la aprobación de los presupuestos de 2019, antes de que este fin de semana se reúnan en Bruselas los líderes de 27 países de la UE para firmar el acuerdo negociado entre Bruselas y Londres.

"Tenemos la reserva de España. No puedo decir exactamente cómo vamos a solucionar este tema. Espero que se resuelva para el domingo", aseguró la canciller sin entrar en más detalles sobre las dudas de Madrid con respecto a su posición en una posible negociación futura sobre Gibraltar.

Un acuerdo muy difícil

Además, subrayó que su país apoya este acuerdo, que es "muy complicado", como lo es la salida de un miembro de la UE, y reconoció que en Reino Unido está teniendo lugar también un "difícil debate".

La canciller aseguró que en la cita de Bruselas se quiere aprobar el acuerdo de divorcio, pero también aceptar una declaración conjunta sobre las relaciones futuras de la UE con Reino Unido, sobre la que aún se está trabajando.

Delighted to accept role at DExEU. We now need to keep up the momentum to finalise the Withdrawal Agreement & outline political declaration & deliver a Brexit that works for the whole UK. Looking forward to working with a talented team of ministers & officials to do just that. https://t.co/3KSUI0Xe2I