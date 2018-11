Expertos alertan del incremento del antisemitismo en Europa

Viena (EuroEFE).- La conferencia internacional contra el antisemitismo, organizada por la presidencia austríaca de la UE y varias organizaciones judías, comenzó este miércoles en Viena con la advertencia de que la situación de los judíos en Europa está empeorando.

"Nos encontramos en una encrucijada, los próximos meses y años serán decisivos para los 1,5 millones de judíos de Europa", advirtió Ariel Muzicant, vicepresidente del Consejo Judío Europeo.

"Las cosas están empeorando", aseguró el antiguo presidente de la comunidad judía de Austria, al referirse a que la población judía europea afronta crecientes problemas en países como Francia, Reino Unido o Suecia.

La conferencia de Viena, a la que han acudido expertos, políticos y delegados de todo el Viejo Continente, pretende buscar soluciones concretas a estos desafíos.

Concluding statement at the High Level Conference ‘Europe beyond anti-Semitism and anti-Zionism – securing Jewish life in Europe’ by Rabbi Arthur Schneier. We livestream here: https://t.co/GqJLo2KAw1 #eu2018at pic.twitter.com/skm9NP6YND

"Debemos dejar de hablar y empezar a actuar. Un primer paso es la declaración de principios sobre la lucha contra el antisemitismo que debe ser adoptada por el consejo europeo el próximo 6 de diciembre", dijo Muzicant.

"Sin embargo, aún hay cinco o seis países que se niegan a firmar la declaración por alguna 'estúpida razón'", criticó el dirigente judío austríaco, sin precisar cuáles son los países que se resisten.

La declaración europea contiene una definición del antisemitismo, así como la garantía de que "los judíos son ciudadanos europeos con derecho a vivir en paz", concluyó Muzicant.

“@EU2018AT has been instrumental in bringing up the issue of #antisemitsm at the highest political level. A commitment by member states is essential & I believe that actions speak louder than words.” @moshekantoreng pic.twitter.com/rccFSxtNdj