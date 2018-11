Tusk: Ya hay acuerdo sobre la futura relación entre la UE y Reino Unido

Bruselas/Londres (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró este jueves que los negociadores de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido han acordado un borrador de la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas tras el "brexit", la salida británica del club comunitario.

"Acabo de enviar a los Veintisiete un borrador de la declaración política sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido. El presidente de la Comisión (Europea, Jean-Claude Juncker) me ha informado de que ha sido acordado a nivel de negociadores y acordado en principio a nivel político", escribió el político polaco en su perfil de la red social Twitter.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.