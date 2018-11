May a España: "La soberanía británica de Gibraltar se protegerá"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió este jueves de que protegerá la "soberanía británica" de Gibraltar durante las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

May, que conversó la noche del miércoles con el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, dijo en el Parlamento británico que fue "absolutamente clara" con él, al trasladarle que "la soberanía británica de Gibraltar se protegerá" y que "la futura relación (con la UE) debe funcionar para toda la familia del Reino Unido".

Negociaciones críticas con la UE

"Las negociaciones están ahora en un momento crítico. Todos nuestros esfuerzos deben estar centrados en trabajar con nuestros socios europeos para llevar este proceso a su conclusión final, en el interés de todos nuestros pueblos", agregó la jefa de Gobierno.

España, por su parte, ha pedido garantías de que mantendrá la última palabra en cualquier negociación futura en torno al "brexit" en la que esté involucrado Gibraltar.

May aseguró que prevé continuar hablando con los líderes de los 27 socios comunitarios restantes durante los próximos días, a fin de cerrar el acuerdo de salida y la declaración política sobre la futura relación antes de la cumbre extraordinaria del domingo.

La mandataria conservadora, que este miércoles se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, regresará a Bruselas el sábado para continuar las negociaciones.

El 'fleco' de Gibraltar

La cuestión de Gibraltar, para la que España pide más garantías jurídicas a fin de respaldar el acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE, aún "debe ser abordada" por los Estados miembros en documento que plasmará la relación futura con Londres.

"Puedo confirmar que la cuestión de Gibraltar, como la de la pesca, son cuestiones que deben aún ser abordadas, resueltas", indicó en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz-jefe comunitario, Margaritis Schinas, respecto al borrador de la declaración sobre la relación futura con Londres, aprobada por la Comisión y que ahora discuten los Veintisiete.

El portavoz respondió de ese modo tras ser preguntado por el motivo de que en el borrador de la declaración política sobre la futura relación con el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea no se mencione el peñón de Gibraltar.

Más adelante, instó a esperar sobre las posibles soluciones que se podrían dar a la cuestión de Gibraltar.

"Esperemos y veamos. Hay ideas, los contactos están teniendo lugar, pero no me gustaría ahora prejuzgar qué tipo de solución emergería", comentó.

Ese documento recibió este jueves el visto bueno de los comisarios europeos durante una reunión extraordinaria.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.