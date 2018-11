Una asociación "amplia y ambiciosa" tras el 'brexit'

Bruselas/Londres (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron este jueves el documento que sienta las bases de su relación futura, un periodo en el que quieren mantener "una asociación ambiciosa, amplia, profunda y flexible" en áreas como la cooperación económica y comercial.

El equilibrio debe asegurar "la autonomía del poder de decisión de la UE y ser consistente (...) con la integridad del mercado único y la unión aduanera", así como "la soberanía del Reino Unido (...), respetando la decisión del referéndum de 2016".

Relación abierta... a evolucionar

"Si bien no puede equivaler a los derechos y obligaciones de la pertenencia, las partes han acordado que la futura relación debe abordarse con altas ambiciones en cuanto a su alcance y profundidad y reconocen que esto puede evolucionar con el paso del tiempo", reza el texto.

"Con vistas a facilitar el movimiento transfronterizo de bienes", ambos bloques "conciben acuerdos completos que crearán un área de libre comercio", en la cual mantendrán una profunda cooperación aduanera y de regulaciones.

"La asociación económica debería garantizar que no haya aranceles, tarifas o restricciones cuantitativas en todos los sectores, con sistemas aduaneros ambiciosos que (...) mejoren el territorio aduanero único que prevé el acuerdo de retirada", añade el documento.

Nueva "área de libre comercio", según May

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó que la declaración política pactada con Bruselas servirá para crear una nueva "área de libre comercio" entre ambos bloques.

"Este será el primer acuerdo de este tipo entre la Unión Europea y cualquier otra economía avanzada del mundo", dijo May en el Parlamento británico.

La jefa de Gobierno compareció ante los diputados después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haya enviado a los 27 socios comunitarios restantes un borrador de la declaración sobre la futura relación bilateral que esperan aprobar en la cumbre extraordinaria del próximo domingo.

El texto acordado sentará las bases de la negociación sobre un futuro tratado comercial entre Londres y Bruselas, cuyos detalles se comenzarán a abordar cuando el Reino Unido sea un país tercero, a partir del 29 de marzo de 2019.

La declaración acordada dirigirá ese diálogo hacia el establecimiento de un área comercial "sin tarifas, aranceles ni cargos", indicó May.

Firme frente a euroescépticos

A pesar de las críticas que ha recibido el texto acordado con Bruselas por parte de diputados euroescépticos de su formación, la mandataria conservadora aseguró que la declaración cumple con la voluntad que expresaron los británicos al votar por el "brexit" en el referéndum de junio de 2016.

"Retomaremos el control de nuestras fronteras, de nuestras leyes, al tiempo que protegeremos los puestos de trabajo, nuestra seguridad y la integridad de nuestro estimado Reino Unido", declaró la primera ministra.

Acabará, además, "con la libertad de movimientos de una vez por todas", dijo May, cuyo Gobierno ultima una nueva ley de inmigración que prevé juzgar las peticiones de residencia y trabajo "no según de dónde vengan las personas", sino "según con qué pueden contribuir al Renio Unido".

El borrador del pacto al que ha llegado el Gobierno británico con la Comisión Europea prevé que el Reino Unido abandone las políticas agrícolas y de pesca comunes, agregó May.

"Nos convertiremos en un Estado costero independiente, con control sobre nuestras aguas para que nuestros pescadores se beneficien de una porción más justa de ellas", recalcó.

Encuentros de alto nivel

El acuerdo recoge también que la UE y el Reino Unido se reunirán en una "conferencia de alto nivel" al menos una vez cada seis meses a partir de la fecha de salida del Reino Unido de la UE, prevista para el próximo 29 de marzo de 2019, para "revisar progresos y acordar futuras acciones".

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció en la mañana del jueves que los negociadores europeos y británicos habían acordado este borrador de la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas tras el "brexit".

