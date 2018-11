España mantiene su veto al "brexit" por Gibraltar

La Habana/Bruselas (EuroEFE).- El Gobierno español mantiene su veto al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para hacer efectivo el "brexit" porque asegura que en ni el pacto para el divorcio ni la declaración política sobre la futura relación entre ambos bloques defienden los intereses de España.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.

Así lo aseguraron fuentes españolas durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cuba.

A su llegada a La Habana, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en el que ratificó la oposición al borrador del acuerdo sobre el "brexit" porque las negociaciones relativas a Gibraltar "permanecen lejanas".

No sirvió para acercar posturas la conversación que ayer mantuvo con May y, según las fuentes españolas, las declaraciones de la primera ministra británica efectuadas este jueves tampoco le sirven.

May defiende la soberanía británica

La "premier" británica aseguró que el acuerdo definitivo sobre el "brexit" está "al alcance" tras pactar el borrador de una declaración política que asegura un "comercio sin fricciones" en el futuro.

Respecto a la negociación con España sobre Gibraltar dijo que se ha trabajado de forma constructiva con el Gobierno español y con el del Peñón y quiere que continúe.

PM @Theresa_May spoke in the @HouseofCommons about why delivering on Brexit will allow us to come together as a country and move on to focus on the big issues at home, like our NHS. pic.twitter.com/sfqlKYmhzS