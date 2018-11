Pulso España-Reino Unido por Gibraltar en el acuerdo de 'brexit'

Madrid/ Londres (EuroEFE).- Los gobiernos español y británico se mantienen firmes en sus posturas respecto al capítulo de Gibraltar, sobre la que Reino Unido defiende su soberanía ante su inminente salida de la Unión Europea (UE), situación en la que España exige seguir teniendo la última palabra en todo lo que afecte al Peñón.

Los veintisiete países que quedarán en la UE tras la marcha de Reino Unido trabajan en estos momentos en el apartado dedicado a Gibraltar en el acuerdo de "brexit" y el documento de la futura relación para evitar la oposición de España a suscribir el texto en la cumbre de alto nivel convocada el próximo domingo.

.@EU_Commission agreed today the draft Political Declaration on the framework of the future EU-U.K. relationship. I have informed @eucopresident that this text is agreed at negotiator level and in principle at political level, subject to endorsement by Leaders on Sunday. #Brexit pic.twitter.com/VCNnEqxptJ — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 22 de noviembre de 2018

A contrarreloj en Bruselas

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha mantenido durante esta semana "contactos" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la finalidad de resolver el problemático capítulo de Gibraltar, por el que España podría negar su apoyo al acuerdo del "brexit".

"El trabajo sobre este asunto, uno de los que siguen abiertos, continúa", aseguró el portavoz de la Comisión Europea Alexander Winterstein en la rueda de prensa diaria de la institución.

El portavoz confirmó además que Juncker "ha estado y está en contacto" con Sánchez", aunque no confirmó si Juncker mantendrá algún encuentro bilateral con el jefe del Ejecutivo español antes de la cumbre del próximo domingo.

Winterstein no aclaró quién había decidido no incluir la mención a Gibraltar en el texto, y rechazó que el equipo de negociación europeo haya "cerrado los ojos" ante la petición española de hacer una referencia específica a Gibraltar, una "insinuación" que tildó de "sinsentido".

"La Comisión ha negociado de buena fe sobre la base de unas guías muy claras del Consejo Europeo", aseguró.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 14 de noviembre de 2018

España dice que el Reino Unido comparte su interpretación sobre Gibraltar

El Reino Unido se ha comprometido a hacer una declaración para expresar que "comparte" la interpretación española sobre Gibraltar, lo que significa que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo de Madrid, aseguró el secretario de Estado español para la UE, Marco Aguiriano.

"Tenemos una promesa, un compromiso del Gobierno británico, dispuesto, dice, a declarar que la interpretación que vamos a hacer a Veintisiete y con la Comisión del artículo 184 (...) la comparten", afirmó Aguiriano en Bruselas tras una reunión de representantes de los Estados miembros.

Aguiriano subrayó que en España esperan ver por escrito la declaración con el compromiso británico y agregó que han exigido al Reino Unido hacerla pública antes de la reunión de líderes del domingo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, tendrán que "decidir" su posición ante los documentos finales una vez que lean el texto de "esa declaración y ese compromiso por escrito".

El Gobierno español apoyará el acuerdo sobre el "brexit" sólo si consigue "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184 y sus consecuencias sobre Gibraltar,aseguró hoy el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano @HablamosdEuropa — EuroEFE (@euroefe) 22 de noviembre de 2018

184, el artículo que España rechaza

El artículo 184 del borrador del acuerdo sobre la retirada británica había generado críticas del Gobierno español, que considera que no da suficientes garantías jurídicas de que tendrá la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

De hecho, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha declarado que se opondrá al pacto si no se realizan cambios para reforzar la postura española con respecto al Peñón.

Aguiriano consideró que este compromiso tiene un "indudable" valor político y también legal, porque, afirmó, "cualquier ciudadano británico que esté de acuerdo con nosotros, si el Gobierno británico viola sus propias declaraciones formales, puede ir a los tribunales".

El secretario de Estado afirmó que en lo que resta de negociaciones se mantendrán los mismos contactos que había hasta ahora, entre instituciones y con el Reino Unido "a todos los niveles", aunque "con los veintisiete ya no, porque ya están todos de acuerdo" con España.

Aguiriano restó importancia al hecho de que el equipo negociador europeo, dirigido por Michel Barnier, no incluyera el asunto de Gibraltar en los borradores de los acuerdos de retirada y de la declaración política sobre la futura relación durante sus conversaciones con la parte británica.

"Barnier estaba absolutamente convencido, de buena fe, de que esto no tendría consecuencias serias en el futuro. Cuando nos dimos cuenta de que sí las tendría, empezamos a negociar lo que estamos negociando ahora", zanjó.

Gibraltar, cuestión "irrenunciable" para España

Tras mi conversación con Theresa May, nuestras posiciones permanecen lejanas. Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de noviembre de 2018

El Gobierno español insistió este viernes en que su exigencia en el acuerdo del "brexit" -cualquier decisión futura sobre Gibraltar debe contar con el visto bueno de España- es "irrenunciable".

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, no quiso especular sobre si el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asistirá o no a la cumbre del domingo en caso de que la UE no atienda la petición española, pero señaló que "ya han sido muchos los países que han dicho que, de acudir, acudirían a un encuentro en el que estuvieran las cosas acordadas".

"La posición de España es esa. Con toda claridad, con toda claridad ha de quedar bien reflejado en el acuerdo que en cualquier relación de futuro que haga referencia a Gibraltar que se mantenga entre la UE y el Reino Unido, España tiene que estar dando su visto bueno o su acuerdo", insistió.

May no cambiará su postura sobre Gibraltar

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, volvió a afirmar que su Gobierno "no ha cambiado ni cambiará" su postura sobre la soberanía de Gibraltar.

En una sesión de preguntas y respuestas con ciudadanos británicos en Radio 5 Live de la BBC, May dijo que, en las conversaciones con la UE, su Gobierno ha negociado por toda "la familia del Reino Unido", en alusión a las regiones británicas y los territorios dependientes, incluido el Peñón.

I’ve always been clear that getting the right Brexit deal means getting a deal that is right for the whole of the United Kingdom – and that includes Northern Ireland. pic.twitter.com/8WcGprETb7 — Theresa May (@theresa_may) 23 de noviembre de 2018

"Nuestra posición sobre Gibraltar y su soberanía no ha cambiado ni cambiará, y se trata de (respetar) los deseos del pueblo de Gibraltar", contestó la líder conservadora al ser preguntada por un ciudadano sobre los actuales problemas en relación al Peñón.

May añadió que, durante las negociaciones que se han celebrado sobre la retirada británica, Londres ha trabajado con el Gobierno de Gibraltar y también con el español para "poner en su lugar medidas" relacionadas con Gibraltar.

Preparando la cumbre

Los representantes de los jefes de Estado o Gobierno continúan este viernes preparando la cumbre sobre el "brexit" del próximo domingo e intentando sellar flecos que no cuentan con el respaldo de todos los Estados miembros, como Gibraltar o el asunto de la pesca.

Varios Estados miembros esperan que se resuelvan todas las cuestiones pendientes sobre los borradores del acuerdo de retirada y la declaración sobre la futura relación, porque no quieren que la reunión de líderes del próximo domingo sea "una cumbre para negociar" sino para dar luz verde a estos documentos.

Se espera que, si es aprobado por los Veintisiete, el acuerdo entre pronto en el Parlamento británico para su votación y también deberá ser aprobado por el Europarlamento.

Información elaborada por el Servicio de Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

Para saber más:

► ¿Qué se ha dicho sobre Gibraltar en las negociaciones del 'brexit'?