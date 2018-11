España desbloquea el "brexit" tras una "triple" garantía sobre Gibraltar

Bruselas (EuroEFE).- Los Veintisiete esperan dar luz verde este domingo al acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en una cumbre que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó que se celebrará finalmente, una vez superadas las reticencias españolas por la falta de claridad sobre Gibraltar, y en la que negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, insta "a todo el mundo" a asumir su responsabilidad.

"He trabajado con mi equipo y negociado con el Reino Unido, nunca contra el Reino Unido, y quiero agradecer también al equipo británico. Ahora es el momento de que todo el mundo asuma su responsabilidad", afirmó el político francés este domingo a su llegada a la cumbre.

"Recomendaré que aprobemos el domingo el resultado de las negociaciones del 'brexit'. Nadie tiene razones para estar contento. Pero al menos en este momento crítico los Veintisiete han pasado la prueba de unidad y solidaridad", reconoció, por su parte, Tusk en su carta de invitación a los líderes a la cita.

I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n — Donald Tusk (@eucopresident) 24 de noviembre de 2018

Antes de enviar la carta de invitación, Tusk había informado a través de un portavoz que había hablado por teléfono con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que tras la conversación veía "más cerca" que se celebrase la cumbre.

El socialista Sánchez anunció poco después que España votará a favor del acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el "brexit" tras lograr un "triple blindaje histórico" sobre Gibraltar, que contiene por escrito todas las garantías exigidas por el Ejecutivo español.

Hemos alcanzado un acuerdo histórico y mañana votaremos a favor del #Brexit. Europa y Reino Unido han aceptado nuestras exigencias. España logra un triple blindaje con el que puede abordar definitivamente con el Reino Unido el futuro de Gibraltar en los próximos años. pic.twitter.com/PeGoE7sYv8 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de noviembre de 2018

"La solidaridad, la determinación y el diálogo son los medios para encontrar soluciones en la Unión Europea", dijo por su parte el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, en Twitter, después de haber hablado también con el mandatario español.

Acabo hablar con @sanchezcastejon. Solidaridad, determinación y diálogo son los medios para encontrar soluciones en la Unión Europea. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 24 de noviembre de 2018

Tusk dejó claro en su misiva que, durante las negociaciones, "nadie ha querido derrotar a nadie" y que "todos buscábamos un acuerdo bueno y justo".

"Creo que finalmente hemos logrado el mejor compromiso posible", concluyó.

May: la posición del Reino Unido sobre Gibraltar no ha cambiado y no cambiará

En la cumbre de este domingo, Tusk pedirá a los 27 países que permanecerán en la UE tras la marcha del Reino Unido, fijada para el próximo 29 de marzo, que respalden el acuerdo de retirada y aprueben la declaración política negociada con Londres con directrices sobre cómo será su relación en el futuro, cuando sea un Estado tercero.

A continuación, los Veintisiete se reunirán con la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, para "considerar de forma conjunta los próximos pasos".

May fue recibida en paralelo en la tarde del sábado por Juncker y Tusk y entre ambas reuniones declaró a la prensa que, pese al pacto con España para garantizar su apoyo al acuerdo del "brexit", la posición del Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar "no ha cambiado y no cambiará".

"Nos hemos asegurado de que Gibraltar esté cubierto por la totalidad del acuerdo de retirada y el periodo de implementación", señaló May.

Además, insistió en que "siempre negociaremos en nombre de toda la familia del Reino Unido, incluyendo Gibraltar".

I am proud that Gibraltar is British. I will always stand by Gibraltar. pic.twitter.com/NzM1vi8QAe — Theresa May (@theresa_may) 24 de noviembre de 2018

En la misla línea, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado esta noche que las garantías escritas que ha obtenido España con respecto a sus exigencias sobre Gibraltar en el Acuerdo para la salida del Reino Unido y la UE son "pedazos de papel que no tienen ningún valor legal".

Las claves de la cumbre

Tusk recordó en su carta a los líderes que, desde el comienzo de las negociaciones para la salida del Reino Unido, hace casi dos años, se acordaron unas directrices con diferentes objetivos.

Entre ellos mencionó minimizar la incertidumbre causada por el "brexit" para los ciudadanos y las empresas, acordar el estatus de los europeos que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en la Unión con garantías recíprocas, garantizar que Londres cumple sus compromisos financieros y responsabilidades con la UE y evitar una frontera física en Irlanda y un vacío legal para las empresas.

"El negociador de la UE (Michel Barnier) ha logrado estos objetivos (...) Ha logrado reducir los riesgos y las pérdidas resultantes de la retirada del Reino Unido de la UE", dijo.

Por lo que respecta a la declaración política sobre la futura relación entre Bruselas y Londres tras el "brexit", Tusk afirmó que trabajarán "con resolución para construir la mejor relación posible", como "amigos y socios", para lo que dispondrán de un plazo de dos años con la opción de prolongarlo otros dos, hasta fin de 2022.

Freddie Mercury, también en la cumbre

"Como lema para mañana, las palabras de Freddie Mercury, que murió hace exactamente 27 años: 'Los amigos serán amigos, hasta el final", apuntó Tusk en su perfil en Twitter, parafraseando la canción "Friends Will Be Friends" de Queen.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end". — Donald Tusk (@eucopresident) 24 de noviembre de 2018

Por Rosa Jiménez y Laura Zornoza (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Pulso España-Reino Unido por Gibraltar en el acuerdo de 'brexit'

► ¿Qué se ha dicho sobre Gibraltar en las negociaciones del 'brexit'?