Los Veintisiete dan su apoyo a los acuerdos del "brexit"

Bruselas/Londres (EuroEFE).- Los Veintisiete han dado este domingo su respaldo político al acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea y a la declaración con los términos de su relación futura una vez consumado el "brexit".

"Los Veintisiete han respaldado el acuerdo de retirada y la declaración política sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido", escribió presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.

Poco antes, la primera ministra británica, Theresa May, instaba al pueblo británico a respaldar su acuerdo del "brexit", con el que empezará un "nuevo capitulo de la historia nacional".

En una carta difundida coincidiendo con la celebración de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo que votará ese pacto, la "premier" se dirigió a los ciudadanos para pedir públicamente su apoyo.

"Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea (UE)", señaló, al tiempo que aseguró que el Reino Unido tendrá un "futuro brillante" fuera del bloque comunitario.

Insistió en que el acuerdo de retirada y la declaración política, que con toda probabilidad recibirán hoy el visto bueno de los Veintisiete, "honra el resultado del referéndum de 2016", lo que permitirá al Reino Unido "recuperar el control de su dinero, leyes y fronteras".

"Fuera la de UE seremos capaces de sellar nuevos acuerdos comerciales con otros países y abrir nuevos mercados en las economías más pujantes del mundo", escribió.

La primera ministra insistió en que una vez materializado el "brexit", el próximo 29 de marzo de 2019, deberían desaparecer las etiquetas de "remain" (permanencia) y "leave" (salida), para que la nación vuelva a unirse "como una sola", y urgió, "hay que continuar con el 'brexit' apoyando este acuerdo".

"El Parlamento tiene la oportunidad de hacerlo en unas pocas semanas", recordó la primera ministra, que no cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes para sacar adelante el pacto.

"Haré campaña con mi corazón y mi alma para ganar ese voto y conseguir ese acuerdo del 'brexit', por el bien de nuestro Reino Unido y de toda su gente", concluyó.

Juncker avisa a Westminster de que no obtendrá un acuerdo del "brexit" mejor

En este sentido, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, instó este domingo al Parlamento británico a refrendar el acuerdo logrado sobre el "brexit" ya que es "el mejor posible" que obtendrá de la Unión Europea.

"Es un acuerdo, es el mejor acuerdo posible, y la UE no cambiará su posición fundamental sobre este asunto", indicó Juncker a su llegada al Consejo Europeo, preguntado por si los Veintisiete están dispuestos a hacer más concesiones si el Parlamento británico rechaza el pacto negociado por Londres y Bruselas.

"Creo que el Parlamento británico, porque es un parlamento sensato, ratificará este acuerdo", subrayó.

Para Juncker, la jornada en la que los líderes de los 27 países que permanecerán en la UE tras la marcha del Reino Unido es "un día triste".

"Ver a un país como Gran Bretaña, aunque haría el mismo comentario con cualquiera de los otros, marcharse de la Unión Europea, no es un momento de júbilo ni de celebración, es un momento triste y una tragedia", afirmó el político luxemburgués.

