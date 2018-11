Pedro Sánchez: "en relación con Gibraltar, España gana"

Bruselas (EuroEFE).- "Con la salida del Reino Unido perdemos todos, sobre todo el Reino Unido, pero en relación con Gibraltar, España gana y gana Europa", aseguró el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien considera que las garantías conseguidas por Madrid tras el "brexit" refuerzan la posición del país para hablar en el futuro "de todo" con el Reino Unido, incluida la cosoberanía del Peñón.

Sánchez hizo esta consideración en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión del Consejo Europeo que avaló el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer efectivo el "brexit".

El jefe del Ejecutivo subrayó que las garantías obtenidas por España en relación con Gibraltar y que propiciaron que levantara su veto al acuerdo de salida del Reino Unido de la UE suponen "un antes y un después" respecto a la posición negociadora de España sobre el Peñón.

Juncker: el "brexit" es "bueno para España"

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, defendió este domingo que el acuerdo de retirada del Reino Unido al que dieron su apoyo los líderes de los Veintisiete es "bueno para España", y dijo que en los últimos días ha estado en contacto con el rey Felipe VI sobre Gibraltar.

"El acuerdo que hemos obtenido aquí es un acuerdo bueno para España", afirmó Juncker, que añadió una breve frase en castellano para asegurar que "nuestro cariño y solidaridad están con España".

#EUCO #Article 50 concludes. @JunckerEU: "Sad day, no cause for celebrations. I salute unity of EU27 during the negotiations. We stood by Spain on Gibraltar, they have our solidarity. I'm proud of the work of our negotiating team. This is the only deal possible." pic.twitter.com/JH7Mx2msX6 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 25 de noviembre de 2018

Juncker: No podrá haber negociaciones sobre Gibraltar sin acuerdo de España

Muy claro en ese sentido ha sido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien aseguró que la negociación sobre la relación futura entre Gibraltar y la Unión Europea una vez el Reino Unido abandone la UE no podrá producirse sin el acuerdo de España.

"He trabajado mucho en la solución que hemos encontrado con (el presidente de España) Pedro Sánchez. (Me) he asegurado de que no podrá haber negociaciones sobre Gibraltar entre el Reino Unido y la UE sin el acuerdo de España", dijo Juncker en declaraciones que difundió en la red social Twitter su portavoz, Mina Andreeva.

El máximo responsable del Ejecutivo comunitario concluyó su mensaje, difundido justo al inicio de la cumbre donde los 27 Estados que permanecerán en la UE han dado su respaldo político al acuerdo del "brexit" con el Reino Unido, con la etiqueta "Solidaridad con España".

España está segura de tener para siempre la llave de la relación UE-Gibraltar

El Gobierno español está muy satisfecho del resultado de las negociaciones que han permitido que levantara el veto al acuerdo entre la UE y el Reino Unido para hacer efectivo el "brexit" porque está seguro de que ha logrado que España tenga ya "para siempre" la "llave" de la relación entre la UE y Gibraltar.

Es la lectura que hacen fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que aseguran que se trata de una jornada muy satisfactoria para los intereses de España porque se ha conseguido un logro histórico tras la "posición determinada del Gobierno en defensa de unos intereses de Estado". "Ha sido una negociación de Estado que ha conseguido un logro de Estado y con repercusiones que van a durar mucho tiempo", dijeron.

Las fuentes españolas subrayan que Gibraltar abandona la UE con el Reino Unido y, por tanto, deja de beneficiarse de unos derechos y libertades de los que gozaba hasta ahora por formar parte de la Europa comunitaria.

Para volver a tener una relación con la UE, las fuentes españolas explican que habrá dos puertas, una para el Reino Unido y otra distinta para Gibraltar. "Lo que ha quedado claro es que el acuerdo que se consiga con el Reino Unido no es el de Gibraltar y que el acuerdo sobre Gibraltar debe iniciarse y terminarse con España", recalcan antes de insistir: "De las dos puertas, una es exclusivamente para Gibraltar y el único que tiene la llave es España", añadieron.

En esa línea, insisten en que ocurra lo que ocurra con el acuerdo de retirada del Reino Unido, la declaración relativa a Gibraltar seguirá existiendo porque es paralela a ese acuerdo y "ya es para siempre". "Aunque el acuerdo decaiga, lo que no decaen son las declaraciones obtenidas respecto a Gibraltar, que España deberá dar su consentimiento a las relaciones futuras de la UE con el Peñón", explican.

El Gobierno español resalta que se ha conseguido, además del compromiso de los Veintiséis, el de la propia Comisión Europea. "Eso quiere decir que el negociador de la relación futura con el Reino Unido es garante de que todo lo que ocurra sobre Gibraltar en la Unión Europea será decisión española", afirman.

Pero, además, hacen hincapié en que "la gran victoria" es que el Reino Unido reconoce por escrito que eso es así, que la interpretación que se hace del artículo 184 del acuerdo de retirada (el que provocó que España anunciara su veto) es la correcta. Es decir, que habrá un tratado distinto para Gibraltar que para el Reino Unido en su relación futura con la Unión Europea.

Londres mantiene que su posición sobre Gibraltar no ha cambiado ni cambiará

El Gobierno del Reino Unido afirmó este domingo que "no ha cambiado ni cambiará" su posición respecto a la soberanía británica de Gibraltar.

En un comunicado, el Ejecutivo de la primera ministra Theresa May, se mostró, sin embargo, "contento" de haber aclarado con España la controversia respecto al artículo 184 del acuerdo del "brexit".

The UK's position on Gibraltar's sovereignty has not changed and will not change. Read more: https://t.co/THo4MaPKwb — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 25 de noviembre de 2018

El Gobierno puntualizó que el compromiso de negociar la relación futura contenido en ese punto del documento no significaba que esa relación tuviera automáticamente el mismo alcance territorial que el acuerdo de retirada, interpretación que había hecho el Gobierno español.

Información elaborada por las delegaciones de Bruselas y Londres (edición: Catalina Guerrero)

