May y el reto defender "el mejor acuerdo posible disponible" sobre el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- Tras lograr el visto bueno de los Veintisiete a las condiciones pactadas para el divorcio con el Reino Unido tras 45 años de convivencia con la Unión Europea (UE), la primera ministra británica, Theresa May, tiene ahora ante sí el reto de defender en su país el "mejor acuerdo disponible" sobre el "brexit" que ha podido conseguir y advirtió al Parlamento de Westminster que si no lo aprueba habrá "más división e incertidumbre".

"Logramos el mejor acuerdo posible, como se ha reiterado hoy, es el mejor acuerdo disponible y es un buen acuerdo para el Reino Unido", porque "protege la integridad" del país entre otros aspectos, dijo en un rueda de prensa al término de una cumbre en la que los Veintisiete dieron luz verde al pacto sobre el "brexit".

I will take this deal back to the House of Commons confident we have achieved the best deal available and full of optimism about the future of our country. #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/NBm2kGZU5B