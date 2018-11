Bancos británicos aprueban test de solvencia ante un "brexit" adverso

Londres (EuroEFE).- El Banco de Inglaterra informó este miércoles de que los siete principales bancos del Reino Unido han superado un test para medir su solvencia ante el eventual escenario económico adverso que puede provocar la salida británica de la Unión Europea (UE).

La entidad central ha puesto a prueba la resistencia de Lloyds Banking Group, Barclays, Royal Bank of Scotland, HSBC, Santander UK, Nationwide y Standard Chartered.

El escenario hipotético del Banco de Inglaterra contempla una caída del 33 % en el precio de la vivienda, un aumento de los tipos de interés desde el 0,75 % al 4 % en dos años y una tasa de desempleo en el Reino Unido del 9,5 %, frente al 4,1 % actual.

The 2018 stress test scenario is more severe than the financial crisis, but UK banks could continue to lend https://t.co/kxazrIzFZW #FinancialStabilityReport pic.twitter.com/MpJKMHRNuJ

Caída de la libra y subida de inflación, consecuencias de un "brexit" sin acuerdo

El análisis del Banco de Inglaterra revela además que un "brexit" sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría una depreciación de la libra de hasta un 25 % y dispararía la inflación al 6,5 %.

En su informe, el Banco predice que en ese caso el Producto Interior Bruto (PIB) nacional caería alrededor de un 8 % sobre el nivel actual de aquí a 2023, el desempleo subiría al 7,5 % y el precio de la vivienda bajaría en torno al 30 %.

The UK’s future relationship with the EU will influence what steps we need to take to meet our objectives to maintain monetary and financial stability. https://t.co/4GaqqrCGdv