El caos económico de un "brexit" duro

Londres (EuroEFE).- El Gobierno conservador británico y el Banco de Inglaterra predicen una situación de caos económico con gran reducción del PIB y desplome de la libra en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin acuerdo bilateral el próximo 29 de marzo.

El Ejecutivo y el banco central dieron a conocer sendos informes sobre el impacto económico del "brexit", en los que analizaron una salida drástica sin pacto o con acuerdos más o menos similares al que propone la primera ministra, Theresa May.

There are a range of possible scenarios. Reflecting their different roles, the FPC focus on worst-case outcomes with implications for financial stability, while the MPC considers the progress and impact of negotiations around the new Economic Partnership. https://t.co/4GaqqrCGdv pic.twitter.com/Iju377uMaT