May rechaza revelar sus planes por si fracasa su "brexit"

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, se negó este jueves a revelar sus planes en caso de que el Parlamento rechace su acuerdo de "brexit" e instó a los diputados a centrarse solo en "la elección que tienen delante".

May comparece ante la comisión de enlace de la Cámara de los Comunes, formada por los presidentes de todos los comités, donde responde a preguntas sobre el pacto consensuado con Bruselas, muy criticado dentro y fuera de su partido.

En la primera hora de su intervención, la líder conservadora enervó a los parlamentarios al eludir responder a la mayoría de sus preguntas, insistiendo en cambio en las ventajas del pacto aprobado el pasado domingo por los países de la Unión Europea (UE).

Cuestionada por sus planes en caso de que los Comunes rechacen el texto en una votación el 11 de diciembre, May dijo que el Parlamento debe "olvidarse del resto de opciones" y centrarse en debatir la propuesta planteada.

"Tomar decisiones" si llega el momento

Reconoció no obstante que si el acuerdo, al que se oponen parte de los conservadores y la oposición, es descartado "se tendrán que tomar decisiones" y se acelerarán los preparativos para una salida drástica de la UE.

El pacto consensuado con Bruselas, que rechazan tanto partidarios como detractores del "brexit", fija los términos de la separación y el marco de la futura relación bilateral, y en una controvertida cláusula de seguridad otorga un estatus especial a Irlanda del Norte.

En caso de que no sea aprobado, el Gobierno deberá proponer un plan de acción alternativo que también podría ser rechazado por los Comunes, lo que pondría en cuestión la viabilidad del "brexit" y del Ejecutivo

En su intervención, May volvió a descartar la posibilidad de convocar un referéndum sobre el acuerdo consensuado y acusó a los que defienden esta idea de querer "frustrar" la salida británica del bloque, que se ejecutará el próximo 29 de marzo.

Barnier pide a la Eurocámara que ratifique el acuerdo del "brexit"

Por su parte, el negociador jefe comunitario para el "brexit", Michel Barnier, pidió este viernes al pleno del Parlamento Europeo (PE) que ratifique el acuerdo alcanzado con Londres para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) que, aseguró, el bloque ha negociado con "lucidez" pese a lo "negativo" de la situación.

El acuerdo sobre la mesa es el único y el mejor posible", dijo a los diputados de la Eurocámara en Bruselas, adonde acudió a hablar del acuerdo del "brexit" y la declaración política sobre la futura relación bilateral entre la UE y el Reino Unido respaldados el pasado domingo por los líderes europeos en una cumbre extraordinaria.

"La negociación ha terminado. Es el momento de la ratificación por parte del Parlamento británico, este Parlamento y el Consejo" de la UE, recalcó Barnier, quien llamó a que cada cual "asuma sus responsabilidades".

En su opinión, la negociación ha sido "evidentemente (en clave) negativa, sin valor añadido" por el hecho de que Londres haya querido dejar la UE, "cosa que nosotros lamentamos".

"Por eso tenemos ese sentimiento de seriedad, lo cual no ha impedido tampoco la lucidez de nuestra parte para negociar", destacó el político francés, quien llegó a un acuerdo con sus interlocutores británicos para una retirada ordenada del Reino Unido 17 meses después de que este país la solicitara formalmente, según lo decidido por los británicos en el referéndum del 23 de junio de 2016.

Lo posible y lo imposible

Para Barnier, ha quedado claro "lo que era posible y lo que no era posible", respetando "los principios fundamentales de nuestra Unión" y teniendo en cuenta "las líneas rojas oficialmente marcadas por el Reino Unido".

Si el acuerdo de retirada sale adelante en la Eurocámara y el Parlamento británico, que lo votará el próximo 11 de diciembre, la UE "seguirá defendiendo sus intereses y aplicando exactamente los mismos principios" en la negociación de la futura relación, sin "espíritu de revancha".

Pero advirtió de que tras el "brexit" del 29 de marzo de 2019 no se va a mantener un "statu quo" y "nuestro deber es decirlo".

En el turno de intervención de eurodiputados, el liberal Guy Verhofstadt, coordinador del PE para el "brexit", alabó el acuerdo conseguido, así como la autonomía de la UE en su negociación.

En nombre del Partido Popular Europeo, Elmar Brok subrayó que no hay "nada que retocar; este acuerdo se toma o se deja", en referencia a que los Parlamentos no podrán introducir enmiendas en el texto sino sólo aprobarlo o rechazarlo.

El socialista Roberto Gualtieri dijo que la UE "ha estirado el acuerdo todo lo posible para tener en cuenta las limitaciones" de Londres sin "poner en peligro" el proyecto europeo.

Philippe Lamberts, de los Verdes, consideró "irresponsable" que el Reino Unido pueda salir sin un acuerdo; mientras que Gabriele Zimmer, de la Izquierda Unitaria Europea, recomendó "prepararse" para una salida "brutal, sin acuerdo".

El diputado del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) Geoffrey Van Orden reprochó a la UE el "no hacer nada" para haber evitado un voto a favor del "brexit", mientras que Gilles Lebreton, del grupo Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF), pidió "respeto para la soberanía de cada nación", y James Carver, de los No Inscritos, calificó de "traidor" el acuerdo negociado.

Por Judith Mora y Rosa Jiménez (edición: Desirée García)

