Eurodiputados llaman a votar para frenar a una "extrema derecha rampante"

Santa Cruz de Tenerife (EuroEFE).- El eurodiputado popular, Gabriel Mato, y el socialista, Juan Fernando López Aguilar, instaron este viernes a los ciudadanos a movilizarse y votar en las próximas elecciones europeas para frenar el auge del populismo y el avance de una "extrema derecha rampante".

"Hay una extrema derecha rampante, que amenaza con multiplicarse" y que vota con muchas ganas, según López Aguilar, quien apuesta, para contrarrestarla, con una movilización igual o mayor de los europeístas.

En el mismo sentido, Mato alertó del "regreso de populistas y nacionalistas" que "son preocupantes de cara a la nueva Europa".

“En el Parlamento Europeo es donde se toman las decisiones. Hay que involucrar a la ciudadanía. Europa está en cierta manera en crisis pero hemos superado otras crisis”, @GabrielMatoA del @ppegrupo #Europaenmiciudad pic.twitter.com/W440wHTIB0 — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 30 de noviembre de 2018

Ambos hacían estas declaraciones en un seminario en Santa Cruz de Tenerife, organizado por la Oficina del Parlamento Europeo (PE) en España y centrado en los retos de las regiones ultraperiféricas de la UE, entre las que se incluye Canarias.

Batalla por los valores europeos

Tanto para esos territorios, con ciertas singularidades por su lejanía del continente, como para el resto de ciudadanos europeos, las elecciones a la Eurocámara del 26 de mayo representan "una batalla que no es de derechas o de izquierdas", sino de los propios valores europeos y del futuro del bloque comunitario, dijo Mato.

"Europa realmente está en crisis, pero no tanto económica sino mas bien política y social", añadió el responsable popular, antes de citar entre las principales causas de esa crisis el "brexit", la inmigración, la amenaza del terrorismo o efectos colaterales de la globalización.

Para López Aguilar, la actual es "la peor crisis" de la historia de la UE, "una crisis pésimamente gestionada".

“Nos hace falta Europa, y nos hace falta una Europa mejor.

Hay una extrema derecha rampante, que amenaza con multiplicarse. Votan con muchas ganas, y tenemos que votar con las mismas ganas por una Europa mejor. Las urnas son una oportunidad”, @JFLopezAguilar #Europaenmiciudad pic.twitter.com/JoV3pCqghm — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 30 de noviembre de 2018

Como ejemplo, expuso que hay Estados miembros que se han declarado en rebeldía frente al derecho europeo en vigor, en alusión a Polonia y Hungría, países que "groseramente incumplen y violan el derecho europeo en vigor",

Tampoco se había visto nunca, añadió, que la UE rechazase los presupuestos de un Estado y le amenazase con una multa multimillonaria, como ha ocurrido con Italia, o que un Estado decidiese divorciarse del resto, en alusión al Reino Unido.

“Tras el referéndum del Brexit muchos jóvenes europeístas se despertaron sobresaltados sin haber ido a votar. Ahora se manifiestan pero ya es demasiado tarde. El día de evitar que eso pase es el día en que se abren las urnas”, @JFLopezAguilar @Socialistas_PE #Europaenmiciudad pic.twitter.com/VipNd1byfe — Parlamento Europeo (@PE_Espana) 30 de noviembre de 2018

"Los antieuropeos y eurófobos se han movilizado más en las urnas, (...) el nuevo PE se decide en mayo y no debemos consentir que se multipliquen los escaños antieuropeos. Tenemos que votar con las mismas ganas por lo menos, y si es posible con más"populismo, incidió.

El eurodiputado socialista expresó su deseo de que "no sea demasiado tarde" y la gente no se arrepienta el día después de las urnas de no haber votado.

En las últimas elecciones europeas, en España votó el 43,8 por ciento del electorado y en Canarias, el 34,9 por ciento, nueve puntos menos que en los comicios de 2009.

Por Piedad Viñas (edición: Desirée García)

Para saber más:

► "Esta Vez Voto": Una campaña para acudir a las urnas por Europa