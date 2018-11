El acuerdo de UE con May sobre el "brexit" era "el único posible", dice Tusk

Buenos Aires (EuroEFE).- El reciente acuerdo para lograr la separación de Reino Unido de la Unión Europea (UE), conocido como "brexit", era "el único posible", dijo este viernes en una rueda de prensa en Buenos Aires el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

"La Unión Europea acaba de llegar a un acuerdo con Reino Unido antes de la votación en la cámara de diputados. Se vio claramente que este acuerdo es el mejor posible y de hecho es el único posible", sentenció Tusk, quien está en la capital argentina con motivo de la cumbre del G20 que se celebra este viernes y sábado.

Dicho pacto no puede ser rechazado por los diputados, que deberán votar este 11 de diciembre, porque es "la única alternativa".

